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Van'da kaçak kazı yapanlar suçüstü yakalandı

Van’ın Çaldıran ilçesinde 1. derece sit alanında kaçak kazı yapan 2 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Van'da kaçak kazı yapanlar suçüstü yakalandı

Çaldıran Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Çaldıran İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 1. derece sit alanı olan Soğuksu Mahallesi Arabızengi Kalesi mevkiine operasyon düzenlendi. Operasyonda bölgede kaçak kazı yaptıkları tespit edilen H.Y. (52) ve T.A. (42) suçüstü yakalandı.

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Şüphelilerle birlikte kaçak kazıda kullanıldığı belirlenen 1 adet monitörlü kanal görüntüleme cihazı, 1 adet yılan kamera, 1 adet kanal açma makinesi, 8 adet kanal açma borusu, 2 adet boru anahtarı, 5 adet matkap delme ucu, 1 adet elektrikli matkap, 1 adet şarjlı matkap, 2 adet yedek matkap bataryası ve 2 adet batarya şarj cihazı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Van
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