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Van'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Van'ın Erciş ilçesinde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Van'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Edinilen bilgiye göre kaza, Erciş Sanayi Sitesi yakınlarında meydana geldi. Sürücünün ismi öğrenilemeyen 65 DK 911 plakalı traktör ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

ÇOK SAYIDA GÖREVLERİ OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Kaza sonrası bölgeye ambulans, polis ve Erciş İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralılar otomobilden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

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Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Van
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