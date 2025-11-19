HABER

Van’da otopark yangınında 29 kişi dumandan etkilendi

Van’ın İpekyolu ilçesinde bir otoparkta çıkan yangın sırasında dumandan etkilenen 29 kişiden 20’si hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre yangın, ilçeye bağlı Vali Mithaybey Mahallesi’nde bulunan 7 katlı binanın kapalı otoparkında meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, polis, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), İpekyolu ve Tuşba İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri bir yandan yangına müdahale ederken, bir yandan da vatandaşları tahliye etmeye çalıştı. Sağlık ekipleri dumandan etkilenen 29 kişiden 9 kişiye olay yerinde ayakta müdahale etti. 20 kişi ise hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: İHA

Van
