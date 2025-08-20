HABER

Van'da QR kod temizlik uygulaması başlıyor

Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü tarafından farklı illerde pilot olarak uygulanan "QR Kod Temizlik Uygulaması" Van'daki sağlık tesislerinde de hayata geçiriliyor.

Uygulama kapsamında sağlık tesislerindeki tuvalet ve asansörlere yerleştirilen QR kodlar sayesinde hastalar, hasta yakınları ve personel, cep telefonlarıyla kodu okutarak temizlik durumunu "Temiz", "Kısmen Temiz" veya "Kirli" olarak değerlendirebilecek.
Yapılan değerlendirmeler, ilgili personel ve yöneticilere anlık bildirim olarak iletilecek. Böylece temizlik hizmetlerindeki eksiklikler kısa sürede giderilecek.

BİRÇOK KONUDA KOLAYLIK SAĞLAYACAK

Van İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, uygulamayla hijyen standartlarının daha etkin korunmasının, çalışan, hasta ve ziyaretçi memnuniyetinin artırılmasının ve sağlık tesislerinde daha güvenli bir ortam oluşturulmasının hedeflendiği belirtildi.

(İHA)

20 Ağustos 2025
Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
Anahtar Kelimeler:
Van QR Kod sağlık
