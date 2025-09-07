HABER

Van'da seyir halindeki yolcu otobüsü yandı!

Van'ın Tuşba ilçesinde seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın söndürüldü.

İstanbul'dan Van'a gelen Burhan Laçin idaresindeki yolcu otobüsünün motor bölümü, Çolpan Mahallesi mevkisinde seyir halindeyken alev aldı.

Durumu fark eden Laçin, otobüsü yol kenarına çekerek yolcuları tahliye etti, ihbarda bulundu. Kısa sürede otobüsü saran yangın, bölgeye yönlendirilen Van Büyükşehir Belediyesi Muradiye İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangında otobüs kullanılamaz hale geldi. Yolcular, olay yerine gönderilen başka bir otobüsle Van'a gönderildi.

