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Van'da şiddetli rüzgar! Çatılara zarar verdi, elektrik telleri uçtu

Van'da etkili olan şiddetli rüzgar, bazı ev ve iş yerlerinin çatılarına zarar verdi. Elektrik tellerinin de zarar gördüğü mahallelerde Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yola düşen çatı parçalarını ve kırılan ağaç dallarını topladı.

Van'da şiddetli rüzgar! Çatılara zarar verdi, elektrik telleri uçtu

Kentte dün akşam başlayan ve gece etkisini artıran rüzgar, yaşamı olumsuz etkiledi.

Edremit ilçesinde Şabaniye ve Süphan mahallelerinde şiddetli rüzgar nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinin çatıları uçtu.

Elektrik tellerinin de zarar gördüğü mahallelerde Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yola düşen çatı parçalarını ve kırılan ağaç dallarını topladı.

Evinin çatısı zarar gören Rıdvan Can, AA muhabirine, dün gece şiddetli rüzgarın etkili olduğunu söyledi.

Çatının tamamının uçtuğunu belirten Can, "Çatı parçaları bahçeye düştü. Evimiz hasar gördü. Şiddetli rüzgardan dolayı korktuk. Çocuklar sabaha kadar uyuyamadı. Herhangi bir yaralanma olmadığı için şükrediyoruz." dedi. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Van rüzgar
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