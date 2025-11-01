HABER

Van'da silahlı kavga: 1 ölü

Van'ın İpekyolu ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.Alınan bilgilere göre olay, dün İpekyolu ilçesine bağlı Kevenli Mahallesi'nde meydana gelmişti.

Van’da silahlı kavga: 1 ölü

Van’ın İpekyolu ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre olay, dün İpekyolu ilçesine bağlı Kevenli Mahallesi’nde meydana gelmişti. A.D. (40) isimli şahıs, dün evine geldiği A.B. (35) isimli şahıs ile bilinmeyen bir sebeple kavga etti.

Kavgada A.B. isimli şahıs, A.D.yi tabancayla ateş ederek öldürdü. Olayda A.B. ve eşi H.B. gözaltına alınırken, her iki ailenin yakınlarının ikamet ettiği Özalp ilçesine bağlı Hazine Mahallesi’nde de başka olaylara meydan vermemek için jandarma ekipleri tarafından güvenlik önlemleri alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.Kaynak: İHA

Van Silahlı çatışma
