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Van’da sokakta oynayan çocuğa saldırı: O anlar kamerada

Van’ın Edremit ilçesinde sokakta oyun oynayan 4 yaşındaki çocuk, bir kadının saldırısına uğradı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Van’da sokakta oynayan çocuğa saldırı: O anlar kamerada

Edremit ilçesine bağlı Eminpaşa Mahallesi’nde meydana gelen olayda, sokakta scooter süren bir çocuk, yanından geçen bir kadının saldırısına maruz kaldı. Güvenlik kamerası kayıtlarına yansıyan görüntülerde, yanında bir şahısla birlikte yürüyen kadının, scooter süren çocuğun yanına yaklaştığı ve aniden çocuğun yüzüne müdahalede bulunduğu görülüyor.

Saldırının ardından çocuğun yüzünde yaralanmalar meydana gelirken, olay anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Konuyla ilgili inceleme sürüyor.

Van’da sokakta oynayan çocuğa saldırı: O anlar kamerada 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Van
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