Van'da sürüye yıldırım isabet etti: 30 koyun telef oldu

Van’ın Çaldıran ilçesinde arazide bulunan sürüye yıldırım isabet etmesi sonucu 30 koyun telef oldu. Mahalle sakinleri, özellikle ilkbahar ve yaz aylarında bölgede yıldırım olaylarının sık yaşandığını belirterek, üreticilerin dikkatli olması gerektiğini ifade ettiler.

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Kaşım Mahallesi'nde öğlen saatlerinde etkisini artıran gök gürültülü sağanak yağış sırasında merada bulunan koyun sürüsüne yıldırım isabet etti.

KOYUN SÜRÜSÜNE YILDIRIM İSABET ETTİ

Büyük panik yaşayan mahalle sakinleri, durumu fark ederek bölgeye koştu. Yapılan incelemede sürüde bulunan 30 koyunun telef olduğu belirlendi. Yaşanan olay nedeniyle büyük maddi kayba uğrayan sürü sahibi Cihat Yılmaz’ın durumu yetkililere bildirdiği öğrenildi.

Mahalle sakinleri, özellikle ilkbahar ve yaz aylarında bölgede yıldırım olaylarının sık yaşandığını belirterek, üreticilerin dikkatli olması gerektiğini ifade ettiler.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

ABD medyası duyurdu! "ABD-İran savaşı bugün sona erecek"

Adana'da 4,9 büyüklüğünde korkutan deprem!

Mallorca küme düştü! Vedat Muriqi adım adım Türkiye'ye geliyor

Olay itiraf: "Sercan ile ilişkisi var diye..."

İslam Memiş mutlak butlan sonrası altın için rakam verdi: "1 gramı bile..."

Kuyumcuya koştular: Tercihler değişti 'Katlanarak artacak'

