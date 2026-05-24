Van'da sürüye yıldırım isabet etti: 30 koyun telef oldu

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Kaşım Mahallesi'nde öğlen saatlerinde etkisini artıran gök gürültülü sağanak yağış sırasında merada bulunan koyun sürüsüne yıldırım isabet etti.

Büyük panik yaşayan mahalle sakinleri, durumu fark ederek bölgeye koştu. Yapılan incelemede sürüde bulunan 30 koyunun telef olduğu belirlendi. Yaşanan olay nedeniyle büyük maddi kayba uğrayan sürü sahibi Cihat Yılmaz’ın durumu yetkililere bildirdiği öğrenildi.

Mahalle sakinleri, özellikle ilkbahar ve yaz aylarında bölgede yıldırım olaylarının sık yaşandığını belirterek, üreticilerin dikkatli olması gerektiğini ifade ettiler.

