Van Gölü açıklarına sürüklenen 3 kişi kurtarıldı

Çakırbey Mahallesi mevkisinde can simidiyle Van Gölü'ne açılan iki kadın ve bir çocuk, rüzgarın da etkisiyle kıyıdan yaklaşık bir kilometre uzaklaştı.

Geri dönemeyen 3 kişiyi görenlerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, 112 Acil Sağlık, İl Emniyet Müdürlüğü deniz polisi ve Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu gölde mahsur kalan 3 kişi, sudan çıkarılarak botla kıyıya ulaştırıldı.

İlk müdahaleleri yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırılan kadınlardan birinin durumunun ciddi olduğu belirtildi.

Kaynak: AA | Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır