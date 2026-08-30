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Van Gölü açıklarına sürüklenen 3 kişi kurtarıldı

Van'ın Tuşba ilçesinde Van Gölü açıklarına sürüklenen biri çocuk üç kişi, ekiplerce kurtarıldı.

Van Gölü açıklarına sürüklenen 3 kişi kurtarıldı

Çakırbey Mahallesi mevkisinde can simidiyle Van Gölü'ne açılan iki kadın ve bir çocuk, rüzgarın da etkisiyle kıyıdan yaklaşık bir kilometre uzaklaştı.

Geri dönemeyen 3 kişiyi görenlerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, 112 Acil Sağlık, İl Emniyet Müdürlüğü deniz polisi ve Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu gölde mahsur kalan 3 kişi, sudan çıkarılarak botla kıyıya ulaştırıldı.

İlk müdahaleleri yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırılan kadınlardan birinin durumunun ciddi olduğu belirtildi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Van Gölü
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