Van Gölü açıklarına sürüklenen 3 kişi kurtarıldı

Çakırbey Mahallesi mevkisinde can simidiyle Van Gölü'ne açılan iki kadın ve bir çocuk, rüzgarın da etkisiyle kıyıdan yaklaşık bir kilometre uzaklaştı.
Geri dönemeyen 3 kişiyi görenlerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, 112 Acil Sağlık, İl Emniyet Müdürlüğü deniz polisi ve Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu gölde mahsur kalan 3 kişi, sudan çıkarılarak botla kıyıya ulaştırıldı.
İlk müdahaleleri yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırılan kadınlardan birinin durumunun ciddi olduğu belirtildi.
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