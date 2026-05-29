Van Gölü kıyısında mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Van Gölü polis sorumluluk sahasında asayişin sağlanması, can güvenliği, acil müdahale, arama-kurtarma çalışmaları kapsamında Deniz Polisi görevlilerince seyir süresince yapılan çalışmalar neticesinde ilimiz Gevaş ilçesi İnköy kırsalında kara yolu ulaşımı bulunmayan göl kenarı bir mevkide 3 vatandaşımızın mahsur kaldığı ve bunlardan 2’sinin yürüyemez durumda olduğu ihbarı üzerine, güvenlik yönünden gerekli tedbirler alınarak; 1 tekne, 1 bot, 4 Gemi Adamı ve 5 AFAD personelinden oluşan ekip eşliğinde bölgeye intikal edilmiş ve kazazedelerin İnköy İskelesi’ne tıbbi tahliyeleri sağlanmıştır.

Van Emniyet Müdürlüğü, Van Gölü polis sorumluluk sahamızda halkımızın can ve mal güvenliği için her türlü olayın önlenmesine yönelik çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir" denildi.

