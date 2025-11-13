HABER

Van Gölü üzerinde kuş sürüsünün görsel şöleni

Van Gölü semalarında akşam saatlerinde etkileyici bir doğa manzarası yaşandı.

Van Gölü üzerinde kuş sürüsünün görsel şöleni

Van Gölü semalarında akşam saatlerinde etkileyici bir doğa manzarası yaşandı. Göl üzerinde toplanan kuş sürüsü, dairesel hareketlerle uzun süre havada süzülerek adeta görsel bir şölen sundu.

Van Gölü üzerinde kuş sürüsünün görsel şöleni 1

Van Gölü semaları, gün batımı saatlerinde yüzlerce kuştan oluşan sürünün gerçekleştirdiği adeta görsel bir şölenle izleyenleri büyüledi. Özellikle sığırcık kuşlarından oluştuğu sürünün, göl üzerinde bir araya gelerek sergilediği senkronize uçuş figürleri, vatandaşların büyük ilgisini çekti.

Van Gölü üzerinde kuş sürüsünün görsel şöleni 2

Güneşin göl yüzeyine yansıyan kızıl tonlarıyla birleşen bu eşsiz manzara, dans edercesine dönen kuşların hızlı ve ahenkli hareketleriyle gökyüzünde sürekli değişen dinamik şekiller oluşturmasına sahne oldu. Tek bir organizma gibi hareket eden kuş sürüsü, bazen bir girdabı andıran dairesel hareketler çizerken izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

Van Gölü üzerinde kuş sürüsünün görsel şöleni 3

Kaynak: İHA

