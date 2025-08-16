HABER

Van Gölü’nde boğulma tehlikesi geçiren baba ve oğul balıkçılar tarafından kurtarıldı

Van’ın Tuşba ilçesi Van Gölü’nün kuzeydoğusunda yer alan Adır Adası’na yüzmek isteyen baba ve oğlu boğulma tehlikesi geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Yaylıyaka Mahallesi açıklarında meydana geldi. Oğul yüzerek Adır Adası’na gitmek istedi. Bir süre sonra akıntıya kapılan oğlunu fark eden baba, beline geçirdiği simitle yardım etmeye çalıştı. Ancak baba da kısa sürede yorularak boğulma tehlikesi yaşadı. Durumu gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgedeki balıkçılar harekete geçti. Gölün açıklarına ilerleyen balıkçılar, baba ve oğlunu tekneye alarak karaya çıkardı. Olay yerine jandarma, sahil güvenlik ve 112 acil sağlık ekipleri gelirken, sağlık ekipleri baba ve oğlunun sağlık kontrollerini gerçekleştirdi.

(İHA)

Van
