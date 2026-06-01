Van Hava Durumu! 01 Haziran Pazartesi Van hava durumu nasıl?

Van'da 1 Haziran itibarıyla hava durumu açık ve serin geçecek. İlk gün gündüz sıcaklığı 17 derece, gece ise 9-10 derece arasında olacak. İlerleyen günlerde sıcaklık hafif artış gösterecek; 2 Haziran'da 19-20 dereceye, 3 Haziran'da ise 20-21 dereceye ulaşacak. Bu süreçte, gündüzleri hafif bir ceket giymek yeterli olacak. Akşam saatlerinde serin havaya karşı kalın kıyafet bulundurmak önem taşıyor. Yağış beklenmiyor.

Simay Özmen

1 Haziran 2026 Pazartesi günü, Van'da hava genellikle açık ve serin olacak. Gündüz sıcaklığı 17 derece civarında olacaktır. Gece ise sıcaklık 9 ile 10 derece arasında seyredecek. Hava durumu açık kalacak. Yağış beklenmiyor.

2 Haziran Salı günü, hava biraz daha ısınacak. Gündüz sıcaklık 19 ile 20 derece arasında olacak. Gece sıcaklığı ise 11 ile 12 derece civarında ölçülecek. Hava yine açık kalacak. Yağış beklenmiyor.

3 Haziran Çarşamba günü, gündüz sıcaklığı 20 ile 21 derece arasında seyredecek. Gece saatlerinde sıcaklık 12 ile 13 derece arasında olacak. Hava açık kalmaya devam edecek. Yağış beklenmiyor.

Bu dönemde hava genellikle açık ve serin olacak. Gündüzleri hafif bir ceket veya uzun kollu bir üst giymek rahatlık sağlayacaktır. Gece saatlerinde kalın bir ceket veya mont bulundurmak faydalı olacaktır. Sabah ve akşam saatlerinde serinlik olabileceği için uygun giyinmek önemlidir.

Van'da 1 Haziran Pazartesi günü hava açık ve serin olacak. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. Gün boyunca hafif bir ceket veya uzun kollu bir üst giymek iyi bir seçimdir. Akşamları daha kalın bir ceket ya da mont giymek, serin havada rahat etmenize yardımcı olacaktır.

