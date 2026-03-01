Van Hava Durumu! 01 Mart Pazar Van hava durumu nasıl?

Bugün, 1 Mart 2026 Pazar günü, Van'da hava durumu soğuk ve bulutlu olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 1 derece civarında. Akşam saatlerinde sıcaklık 2 derece civarında seyredecek. Gece sıcaklıkları 5 dereceye kadar düşecek. Rüzgar doğu yönünden saatte 9 kilometre hızla esecek. Sabah saatlerinde nem oranı %81 düzeyinde. Gündüz nem oranı %67, akşam %82, gece ise %84 seviyelerinde olacak. Bu koşullar altında, hava durumu soğuk ve bulutlu kalacak.

Önümüzdeki günlerde, 2 Mart Pazartesi günü, Van'da hafif kar yağışı bekleniyor. Sıcaklıklar -2 ile 9 derece arasında değişecek. 3 Mart Salı günü, hava az bulutlu olacak. Sıcaklıklar -4 ile 6 derece arasında seyredecek. 4 Mart Çarşamba günü parçalı az bulutlu bir hava öngörülüyor. Sıcaklıklar -3 ile 7 derece arasında olacak. Bu dönemde, hava sıcaklıklarının düşük olacağı tahmin ediliyor. Zaman zaman hafif kar yağışı görülebilir.

Bu soğuk ve değişken hava koşullarında dikkatli olmak gerekir. Van'da dışarı çıkarken kalın giyinmek önemlidir. Kat kat giyinmek, vücut ısısını korumaya yardımcı olur. Kar yağışı ihtimali nedeniyle yolda seyahat ederken dikkatli olmalısınız. Araçlarınızın kış lastiklerini kontrol etmeyi unutmamalısınız. Sokaklarda yürürken kayma riskine karşı uygun ayakkabılar giymek önem taşır. Dikkatli adım atmak da sağlığınızı korur. Bu önlemler, soğuk havalarda güvenliğinizi artırır.