Van Hava Durumu! 04 Mart Çarşamba Van hava durumu nasıl?

Bugün 4 Mart 2026 Çarşamba, Van'da hava soğuk ve kapalı olacak. Gün boyunca sıcaklık sıfırın altında 8 derece ile sıfırın üstünde 2 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklık ise daha düşük olacak. Van'daki hava durumu soğuk ve kapalı.

Önümüzdeki günlerde de hava durumu benzer şekilde devam edecek. 5 Mart Perşembe günü sıcaklık sıfırın altında 6 derece ile sıfırın üstünde 6 derece arasında olacak. 6 Mart Cuma günü sıcaklık sıfırın altında 7 derece ile sıfırın üstünde 6 derece arasında değişecek. 7 Mart Cumartesi günü de havanın durumu benzer şekilde sürecek. Önümüzdeki günlerde Van'da hava durumu soğuk ve kapalı.

Bu soğuk hava koşullarında dışarı çıkarken kalın giyinmek önemlidir. Kat kat giyinmek vücut ısısını korur. Rüzgarın etkisini azaltmak için rüzgar geçirmeyen kıyafetler tercih edilebilir. Dışarıda uzun kalmanız gerekiyorsa ara sıra kapalı alanlara girmeniz faydalı olacaktır. Sürücüler, yola çıkmadan önce araçlarının kış koşullarına uygun olduğunu kontrol etmelidir. Yola çıkarken dikkatli olmak da önem taşır. Bu önlemler, soğuk hava koşullarında sağlığınızı korumanıza yardımcı olur.