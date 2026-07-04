Van Hava Durumu! 04 Temmuz Cumartesi Van hava durumu nasıl?

4 Temmuz 2026 Cumartesi günü, Van'da hava durumu parçalı ve çok bulutlu olacak. Günün ilerleyen saatlerinde özellikle kuzey, doğu ve yüksek kesimlerde sağanak yağışlar görülebilir. Gök gürültülü sağanak yağışlar da beklentiler arasında yer alıyor. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyredecek. Gündüz saatlerinde 27-28 derece arasında, gece saatlerinde ise 18-19 derece civarında olacak.

Rüzgar doğu yönünden saatte 11 kilometre hızla esecek. Nem oranı sabah saatlerinde %41 seviyesinde. Gündüz saatlerinde nem oranı %37'ye düşecek. Akşam saatlerinde ise nem oranı %57 olacak. Gece saatlerinde bu oran %70 civarına yükselecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 5 Temmuz Pazar günü hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklıklar 25-26 derece civarında seyredecek. 6 Temmuz Pazartesi günü hava kısmen güneşli ve sağanak yağışlı olacak. Sıcaklıklar bu gün 27 derece civarında olacak. 7 Temmuz Salı günü hava güneşli. Sıcaklıklar yine 27 derece civarında kalacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Yağışlı günlerde su geçirmez ayakkabılar ve şemsiyeler kullanmak faydalı olacaktır. Yüksek kesimlerdeki sağanak yağışlar nedeniyle sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunmalı. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda temkinli davranmak gerekiyor. Mümkünse rüzgarın etkisini azaltan alanlarda vakit geçirmek daha iyi olacaktır.