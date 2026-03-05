HABER

Van Hava Durumu! 05 Mart Perşembe Van hava durumu nasıl?

Van'da 5 Mart 2026 Perşembe günü hava durumu soğuk ve bulutlu geçiyor. Gündüz sıcaklığı 1 derece olurken, akşam saatlerinde -4 dereceye düşmesi bekleniyor. Önümüzdeki günlerde gündüz sıcaklıkları -1 derece ile 3 derece arasında değişecek, geceleri ise -8 dereceye kadar inmesi öngörülüyor. Bu süre zarfında don ve buzlanma riski bulunuyor. Dışarı çıkarken kalın giyinmek ve dikkatli olmak önemli.

Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 5 Mart 2026 Perşembe günü, Van'da hava soğuk ve bulutlu. Gündüz sıcaklığı sıfırın biraz üzerinde, yaklaşık 1 derece olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık sıfırın altına düşebilir. -4 dereceye kadar inmesi bekleniyor. Rüzgar doğu yönünden saatte 4 kilometre hızla esecek. Nem oranı gün boyunca %81 ile %84 arasında değişecek. Van'da hava durumu soğuk ve bulutlu.

Önümüzdeki günlerde benzer bir hava durumu bekleniyor. 6 Mart Cuma günü gündüz sıcaklıkları -1 derece, gece sıcaklıkları ise -8 derece olacak. 7 Mart Cumartesi günü gündüz sıcaklıkları 1 derece, gece sıcaklıkları -7 derece olarak tahmin ediliyor. 8 Mart Pazar günü gündüz sıcaklıkları 3 derece, gece sıcaklıkları -2 derece olacak. Bu dönemde hava genellikle soğuk ve karlı geçecek.

Soğuk hava koşullarında sabah ve akşam saatlerinde don olaylarına karşı dikkatli olunmalı. Dışarı çıkarken kalın giyinmek önemlidir. Kat kat giyinmek vücut ısısını korur. Buzlanma ve don olayları nedeniyle yolda kayma riski bulunmaktadır. Araç kullanırken dikkatli olunması gerekmektedir. Van'da önümüzdeki günlerde hava soğuk ve karlı olacak. Gerekli önlemleri almanız faydalı olacaktır.

