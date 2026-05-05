HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Van Hava Durumu! 05 Mayıs Salı Van hava durumu nasıl?

5 Mayıs 2026 Salı günü Van'da hava durumu serin ve yağışlı geçecek. Gündüz sıcaklığı 10-13 derece aralığında beklenirken, akşam ve gece saatlerinde 6-10 derece olması öngörülüyor. Rüzgar doğudan başlayarak batıya dönecek. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları devam edecek. Dışarıda kalanların uygun giyinmesi ve trafik güvenliğine dikkat etmesi önem arz ediyor. Islanmamak için gerekli önlemler alınmalı.

Van Hava Durumu! 05 Mayıs Salı Van hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bugün, 5 Mayıs 2026 Salı günü, Van'da hava durumu serin ve yağışlı olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 10 - 13 derece civarında bekleniyor. Hafif yağışlar gün boyunca devam edecek. Rüzgar, doğu yönünden saatte 15 kilometre hızla esecek. Nem oranı %63 civarında olacak.

Akşam saatlerinde hava sıcaklığı 6 - 10 derece arasında seyredecek. Gece ise sıcaklığın 6 - 9 dereceye düşmesi bekleniyor. Rüzgar, batı yönünden saatte 21 kilometre hızla esecek. Akşam nem oranı %46, gece nem oranı ise %72 civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 6 Mayıs Çarşamba günü hava sıcaklığının 2 - 11 derece arasında olması bekleniyor. 7 Mayıs Perşembe günü ise hava sıcaklığının 3 - 12 derece arasında seyretmesi öngörülüyor. Her iki gün de yağışlı hava koşulları etkili olacak.

Serin ve yağışlı hava koşullarında dışarıda vakit geçirecek olanların dikkatli olması önemli. Uygun giyinmeye özen gösterilmelidir. Islanmamaya dikkat edilmeli ve trafik koşullarına özen gösterilmelidir. Sürücüler yolculuk öncesi hava durumunu kontrol etmelidir. Gerekli önlemleri almak, güvenli bir seyahat için faydalı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstinat duvarı apartmanın üzerinde çöktü! Apartman ve anaokulu tahliye edildiİstinat duvarı apartmanın üzerinde çöktü! Apartman ve anaokulu tahliye edildi
İki kardeşin ölmeden önceki son fotoğrafı!İki kardeşin ölmeden önceki son fotoğrafı!

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Van
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump'tan savaş tehdidi: "Yeryüzünden sileriz"

Trump'tan savaş tehdidi: "Yeryüzünden sileriz"

7 ve üzeri deprem iddiasına haritayla yanıt verdi

7 ve üzeri deprem iddiasına haritayla yanıt verdi

Galatasaray'da Samsunspor maçında o madde devreye girdi!

Galatasaray'da Samsunspor maçında o madde devreye girdi!

"Kayserililer" sözleri ortalığı karıştırdı

"Kayserililer" sözleri ortalığı karıştırdı

Emekli ve memur Temmuz zammı: 'Öyle gözüküyor ki' deyip rakam verdi

Emekli ve memur Temmuz zammı: 'Öyle gözüküyor ki' deyip rakam verdi

12 Mayıs 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri kataloğu yayınlandı!

12 Mayıs 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri kataloğu yayınlandı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.