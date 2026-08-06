Van Hava Durumu! 06 Ağustos Perşembe Van hava durumu nasıl?

Bugün, 6 Ağustos 2026 Perşembe günü, Van'da hava durumu sıcak. Güneşli bir gün geçireceğiz. Gündüz sıcaklığı 28 - 29 derece civarında olacak. Gece ise 18 - 19 derece arasında seyredecek. Rüzgar hızı ortalama 12 km/saat civarında bekleniyor. Nem oranı %44 civarında. Bu sıcaklıklar, Van'da Ağustos ayı için normal değerler.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 7 Ağustos Cuma günü sıcaklığın 28 - 29 derece olması bekleniyor. 8 Ağustos Cumartesi günü ise sıcaklık 30 - 31 dereceye yükselebilir. Gece sıcaklıkları 18 - 19 derece aralığında kalacak. Rüzgar hızı ve nem oranı da benzer seviyelerde olacak.

Bu sıcak hava koşullarında dışarıda vakit geçirecekler dikkatli olmalı. Bol su içmek önemli. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmeli. Güneşten korunmak için şapka ve güneş kremi kullanmak faydalı olacaktır. Aşırı sıcakların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek için serin yerlerde kalmaya özen gösterilmelidir.

Van'da Ağustos ayı boyunca hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde olması bekleniyor. Yağışsız günler ağırlıkta olacak. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi muhtemel görünmektedir.

Sonuç olarak, Van'da 6 Ağustos 2026 Perşembe günü ve sonraki günlerde hava sıcak ve güneşli olacak. Dışarıda vakit geçireceklerin gerekli önlemleri almaları önemli.