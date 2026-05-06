Van Hava Durumu! 06 Mayıs Çarşamba Van hava durumu nasıl?

Van'da 6 Mayıs 2026 tarihinde hava durumu sabah hafif yağmurlu bir şekilde başlayacak. Sıcaklık 9 derece civarında seyredecek ve gündüz saatlerinde 11 dereceye yükselecek. Akşamüstü ise sıcaklık 8 dereceye düşecek. 7 ve 8 Mayıs tarihlerinde hava yine hafif yağmurlu olarak devam edecek. Rüzgâr yönleri ve hızları değişiklik gösterecek. Su geçirmez giysilerle dışarı çıkmak sağlığı koruyarak konforu artıracak.

Enis Ekrem Ölüç

Van'da, 6 Mayıs 2026 Çarşamba günü hava durumu sabah saatlerinde hafif yağmurlu. Sıcaklık 9 derece civarında olacak. Gündüz saatlerinde hava yağmurlu, sıcaklık 11 dereceye yükselecek. Akşam saatlerinde hava yine hafif yağmurlu olacak. Akşam sıcaklığı 8 derece civarında seyredecek. Gece saatlerinde hava parçalı bulutlu. Sıcaklık 5 dereceye düşecek.

Rüzgar sabah saatlerinde güneydoğudan esecek. Hızı saatte 20 kilometre olacak. Gündüz saatlerinde rüzgar batıdan esecek, hızı 23 kilometreye çıkacak. Akşamda rüzgar kuzeybatıdan esecek. Gece saatlerinde ise doğudan hafif bir rüzgar olacak. Bu rüzgarın hızı 6 kilometre civarında bekleniyor.

7 Mayıs Perşembe günü hava hafif yağmurlu. Sıcaklık 13 derece civarında olacak. 8 Mayıs Cuma günü hava yine hafif yağmurlu. Sıcaklık yine 13 derece civarında seyredecek. 9 Mayıs Cumartesi günü hava az bulutlu. Sıcaklık bu gün 14 dereceye yükselecek.

Bu dönemde dışarı çıkarken su geçirmez ayakkabılar tercih edilebilir. Su geçirmez giysiler de giyilmesi uygun olur. Rüzgarlı günlerde şemsiye yerine su geçirmez mont kullanmak daha pratik olacaktır. Sıcaklıkların 5-14 derece arasında değişmesi bekleniyor. Kat kat giyinmek, gerektiğinde katları çıkarıp giymek vücut ısısını korur. Hava koşullarına uygun giyinmek sağlığı korur. Bu, günün daha konforlu geçmesini sağlar.

