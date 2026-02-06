HABER

Van Hava Durumu! 06 Şubat Cuma Van hava durumu nasıl?

6 Şubat 2026 Cuma günü Van'da hava koşulları soğuk ve karlı olacak. Hava sıcaklıkları -6 ile -9 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklık ise -11 derece civarında tahmin ediliyor. Rüzgar hızı 5.5 km/saat olarak öngörülüyor. Önümüzdeki günlerde hava durumu kısmen iyileşecek. Van'daki yaşamsal aktivitelerde dikkatli olunması, kalın giysilerin tercih edilmesi ve dışarıda uzun süre kalmaktan kaçınılması önerilmektedir.

Seray Yalçın

Bugün, 6 Şubat 2026, Cuma günü, Van'da hava koşulları soğuk ve karlı olacak. Hava sıcaklığının -6 ile -9 derece arasında olacağı tahmin ediliyor. Hissedilen sıcaklık ise -11 derece civarında bekleniyor. Nem oranı %59 seviyesinde bulunacak. Rüzgar hızı 5.5 km/saat olarak öngörülüyor. Gün doğumu saati 07:06, gün batımı ise 17:33’tir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu Van'da biraz iyileşecek. 7 Şubat Cumartesi günü hava sıcaklığının -4 ile -2 derece arasında olması bekleniyor. 8 Şubat Pazar günü ise hava sıcaklığı -3 ile 2 derece arasında değişecek. 9 Şubat Pazartesi günü sıcaklık 0 ile 3 derece arasında olacak.

Bu soğuk ve karlı havalarda Van'da yaşayanların dikkatli olmaları önemlidir. Dışarı çıkarken kalın ve su geçirmeyen giysiler tercih edilmelidir. Ayakkabılar kaymaz tabanlı olmalıdır. Araç kullanmadan önce lastiklerinizi kontrol edin. Gerekli önlemleri almanız faydalı olacaktır. Açık alanlarda uzun süre kalmaktan kaçının. Mümkünse kapalı mekanlarda vakit geçirmeye özen gösterin.

hava durumu Van
