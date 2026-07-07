Van Hava Durumu! 07 Temmuz Salı Van hava durumu nasıl?

Bugün, 7 Temmuz 2026 Salı günü, Van'da hava durumu güzel. Gün boyunca hava açık olacak. Sıcaklıklar 18 ile 26 derece arasında değişecek. Nem oranı %33 civarında. Yağış beklenmiyor. Rüzgar batı-kuzeybatı yönünde esiyor. Hızı ise saatte yaklaşık 5 kilometre. Van'da bugünkü hava güneşli ve ılıman.

Önümüzdeki günlerde Van'da hava durumu benzer şekilde devam edecek. 8 Temmuz Çarşamba günü hava açık kalacak. Sıcaklıklar 18 ile 26 derece arasında olacak. Nem oranı %38. Yağış beklenmiyor. Rüzgar batı-kuzeybatı yönünden esecek. Hızı saatte yaklaşık 6 kilometre. 9 Temmuz Perşembe günü hava açık olacak. Sıcaklıklar 17 ile 26 derece arasında değişecek. Nem oranı %38 ve yağış beklenmiyor. Rüzgar batı-kuzeybatı yönünde saatte yaklaşık 4 kilometre hızla esecek. 10 Temmuz Cuma günü de hava açık olacak. Sıcaklıklar 19 ile 27 derece arasında seyredecek. Nem oranı %33 ve yağış beklenmiyor. Rüzgar batı-kuzeybatı yönünden saatte yaklaşık 5 kilometre hızla esecek. Önümüzdeki günlerde hava durumu genel olarak böyle görünüyor.

Bu güzel hava koşullarından faydalanabilirsiniz. Açık hava etkinlikleri planlamak iyi bir fikir. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde dikkatli olunması gerekiyor. Özellikle öğle saatlerinde güneş koruyucu ürünler kullanmak önemlidir. Rüzgar hafif olacağı için hafif bir üst giysi almak mantıklı. Bu şekilde, Van'da hava durumuna hazırlıklı olacaksınız.