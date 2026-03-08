HABER

Van Hava Durumu! 08 Mart Pazar Van hava durumu nasıl?

Van'da bugün 8 Mart 2026 Pazar günü hava durumu oldukça soğuk ve karlı olacak. Sabah saatlerinde sıcaklık 1 derece seviyesinde bulunurken, hissedilen sıcaklık -4 dereceye kadar düşecek. Öğle saatlerinde sıcaklık 3 dereceye çıkacak fakat kar yağışı devam edecek. Akşam saatlerinde sıcaklık yeniden 1 dereceye düşerken, gece saatlerinde -2 dereceye gerileyecek. Hava koşullarına uygun kıyafetler giymek ve dikkatli olmak önemli.

Simay Özmen

Bugün 8 Mart 2026 Pazar günü, Van'da hava koşulları soğuk ve karlı olacak. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 1 derece civarında. Hafif kar yağışlı ve hissedilen sıcaklık -4 derece olarak bekleniyor. Öğle saatlerinde sıcaklık 3 dereceye kadar yükselecek. Kar yağışı devam edecek. Hissedilen sıcaklık ise -2 derece olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık tekrar 1 dereceye düşecek. Kar yağışı sürecek. Hissedilen sıcaklık yine -4 derece olacak. Gece saatlerinde sıcaklık -2 dereceye gerileyecek. Hava parçalı bulutlu olacak. Hissedilen sıcaklık -7 dereceye düşecek.

Van'da bugün hava durumu, sabah ve akşam saatlerinde soğuk ve karlı geçecek. Sıcaklıklar gün boyunca 1 ile 3 derece arasında değişecek. Kar yağışı sürecek. Hissedilen sıcaklık -4 ile -2 derece arasında olacak. Bu nedenle, Van'da hava durumu soğuk ve karlı koşullarla geçecek.

Önümüzdeki günlerde, 9 Mart Pazartesi günü hava sıcaklıkları 1 ile 4 derece arasında olacak. 10 Mart Salı günü sıcaklıklar 2 ile 5 derece arasında değişecek. 11 Mart Çarşamba günü ise yine 2 ile 5 derece arasında sıcaklıklar bekleniyor. Bu günlerde hava koşullarının daha ılıman olacağı tahmin ediliyor.

Dışarı çıkarken kalın kıyafetler giymek önemlidir. Termal içlikler, kışlık mont, atkı, bere, eldiven ve termal çorap kullanmalısınız. Katmanlı giyim tercih ederek vücut ısınızı koruyabilirsiniz. Sürücüler için görüş mesafesi 10 km seviyesindedir. Rüzgar hızı ise 11 km/s olarak ölçülüyor. Bu koşullarda sürüş yaparken dikkatli olmalısınız. Hız limitlerine uymak önemlidir. Dış mekan aktivitelerinde soğuktan korunmak için uygun kıyafetler giymeniz gereklidir. Isınma hareketlerine özel önem vermelisiniz.

Van'ın 5 günlük hava durumu tahminlerine göz atarak haftalık planlamalarınızı yapabilirsiniz. Hava koşullarına uygun önlemler almak, dışarıda rahatsızlık hissetmemenizi sağlar. Dışarıda sıcak kalmak için gerekli tedbirleri alarak rahatça zaman geçirebilirsiniz.

