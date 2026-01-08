HABER

Van Hava Durumu! 08 Ocak Perşembe Van hava durumu nasıl?

Van'da 8 Ocak 2026 tarihinde hava durumu soğuk ve bulutlu. Gündüz sıcaklıklar 0 ile 3 derece, akşam ise 0 ile -1 derece arasında değişiklik gösterecek. Rüzgar sabah 7 km/s hızında eserken, akşam saatlerinde 5-7 km/s’ye düşüyor. Nem oranı %61 ile %76 arasında. Önümüzdeki günlerde de karla karışık yağışlar ve orta şiddette yağmur bekleniyor. Dışarı çıkarken kalın giysiler giymeniz öneriliyor.

Ufuk Dağ

Van'da hava durumu 8 Ocak 2026 Perşembe günü soğuk ve bulutlu. Gündüz sıcaklık 0 ile 3 derece arasında değişiyor. Akşam saatlerinde sıcaklık ise 0 ile -1 derece civarında seyrediyor. Rüzgar sabah 7 km/s hızında esiyor. Öğle ve akşam saatlerinde rüzgar hızı 5-7 km/s'ye düşüyor. Gece saatlerinde ise rüzgar 11 km/s'ye kadar çıkıyor. Nem oranı %61 ile %76 arasında değişiklik gösteriyor. Bu şartlar altında hava durumu gün boyunca soğuk ve bulutlu olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumunda değişiklikler bekleniyor. 9 Ocak Cuma günü gündüz sıcaklıklar 1 ile 6 derece arasında olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 1 ile 3 derece arasında seyredecek. Bu gün boyunca karla karışık yağmur öngörülüyor. 10 Ocak Cumartesi günü gündüz sıcaklığı 0 ile 4 derece arasında değişecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 0 ile 3 derece olacak. Hafif kar yağışı bekleniyor. 11 Ocak Pazar günü gündüz sıcaklık 0 ile 4 derece arasında seyredecek. Akşam saatlerinde sıcaklık yine 0 ile 3 derece arasında gerçekleşecek. Bu gün, orta şiddetli yağmurlar bekleniyor.

Bu hava koşullarında dışarı çıkarken kalın kıyafetler giymeniz önerilir. Kışlık mont, atkı, bere ve eldiven kullanmalısınız. Soğuktan korunmak için katmanlı giyinmek iyi bir seçimdir. Karla karışık yağmurlu günlerde buzlanmalara karşı dikkatli olun. Sürüş hızınızı bu durumlarda azaltmalısınız. Orta şiddetli yağmurlu günlerde ise su birikintilerine dikkat edin. Su geçirmez ayakkabılar tercih etmek gerekir. Bu önlemler, Van'da hava koşullarına karşı hazırlıklı olmanızı sağlayacaktır.

