Van Hava Durumu! 09 Mart Pazartesi Van hava durumu nasıl?

Van'da 9 Mart 2026 tarihi itibarıyla hava durumu soğuk ve karla karışık yağmurlu olarak devam ediyor. Gündüz sıcaklıkları -1 ile -4 derece arasında hissedilirken, önümüzdeki günler daha ılıman bir hava ile geçecek. Salı ve Çarşamba günleri sıcaklıklar 0 ile -7 derece arasında değişecek. Dışarı çıkarken kalın giysiler ve kış lastikleri ile güvenliğinizi ön planda tutmalısınız.

Van Hava Durumu! 09 Mart Pazartesi Van hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Bugün, 9 Mart 2026 Pazartesi. Van'da hava oldukça soğuk. Karla karışık yağmur bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık -1 ile -4 derece arasında. Hissedilen sıcaklıklar daha da düşük. Van'daki hava durumu, soğuk ve karla karışık yağmurlu.

Önümüzdeki günlerde hava ılımanlaşacak. Salı günü hava açık. Sıcaklıklar 1 ile -8 derece arasında değişecek. Çarşamba günü de açık kalacak. Sıcaklıklar 0 ile -7 derece olacak. Perşembe günü az bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklık ise 1 ile -6 derece arasında değişecek. Bu dönemde hava daha ılıman ve açık olacak.

Soğuk ve karla karışık yağmurda dışarı çıkarken dikkatli olmalısınız. Kalın ve su geçirmez kıyafetler giymek vücut ısınızı korur. Buzlanma riski nedeniyle dikkatli sürüş yapmalısınız. Araçlarınızın kış lastikleriyle donatıldığından emin olun. Bu önlemler güvenliğinizi sağlamaya yardımcı olacaktır.

