Van Hava Durumu! 09 Şubat Pazartesi Van hava durumu nasıl?

Bugün, 9 Şubat 2026 Pazartesi, Van'da hava koşulları çok soğuk. Kar yağışı bekleniyor. Gün boyunca hava sıcaklığı -3 ile 3 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklık ise -7 derece civarında olacak. Nem oranı %78. Rüzgar hızı saatte 6.6 kilometre tahmin ediliyor. Gün doğumu saat 07:05. Gün batımı ise 17:40 olarak hesaplandı.

Van'da bugün hava durumu kar yağışlı ve soğuk olacak. Dışarı çıkarken kalın giysiler giymeniz önemlidir. Su geçirmez ayakkabılar tercih edilmelidir. Yolda seyahat ederken dikkatli olmalısınız. Araçlarınızı kar lastikleriyle donatmayı unutmayın.

Önümüzdeki günlerde de hava durumu benzer şekilde soğuk ve karlı olacak. 10 Şubat Salı günü hava sıcaklığının -6 ile 1 derece arasında olması bekleniyor. 11 Şubat Çarşamba günü ise sıcaklık -6 ile 3 derece arasında değişecek. Bu koşullar altında Van'da hava durumu planlarınızı yaparken sıcak tutacak giysiler seçmelisiniz. Kar lastiklerini göz önünde bulundurmalısınız.

Van'da bugün ve önümüzdeki günlerde hava durumu soğuk ve kar yağışlı olacak. Dışarı çıkarken uygun giysiler giymeniz önemlidir. Araçlarınızın kar lastikleriyle donatıldığından emin olun. Hava koşullarına bağlı olarak trafik ve ulaşımda aksaklıklar yaşanabilir. Planlarınızı buna göre yapmalısınız.