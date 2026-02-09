HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Van Hava Durumu! 09 Şubat Pazartesi Van hava durumu nasıl?

9 Şubat 2026 tarihinde Van'da hava durumu, soğuk ve kar yağışlı olarak ön planda. Bugün hava sıcaklığı -3 ile 3 derece arasında değişecek, hissedilen sıcaklık ise -7 dereceyi bulacak. Nem oranı %78 olarak tahmin edilmekte. Dışarı çıkacaklar kalın giysiler ve su geçirmez ayakkabılar tercih etmelidir. Araçlar kar lastikleriyle donatılmalı. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları devam edecek.

Van Hava Durumu! 09 Şubat Pazartesi Van hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Bugün, 9 Şubat 2026 Pazartesi, Van'da hava koşulları çok soğuk. Kar yağışı bekleniyor. Gün boyunca hava sıcaklığı -3 ile 3 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklık ise -7 derece civarında olacak. Nem oranı %78. Rüzgar hızı saatte 6.6 kilometre tahmin ediliyor. Gün doğumu saat 07:05. Gün batımı ise 17:40 olarak hesaplandı.

Van'da bugün hava durumu kar yağışlı ve soğuk olacak. Dışarı çıkarken kalın giysiler giymeniz önemlidir. Su geçirmez ayakkabılar tercih edilmelidir. Yolda seyahat ederken dikkatli olmalısınız. Araçlarınızı kar lastikleriyle donatmayı unutmayın.

Önümüzdeki günlerde de hava durumu benzer şekilde soğuk ve karlı olacak. 10 Şubat Salı günü hava sıcaklığının -6 ile 1 derece arasında olması bekleniyor. 11 Şubat Çarşamba günü ise sıcaklık -6 ile 3 derece arasında değişecek. Bu koşullar altında Van'da hava durumu planlarınızı yaparken sıcak tutacak giysiler seçmelisiniz. Kar lastiklerini göz önünde bulundurmalısınız.

Van'da bugün ve önümüzdeki günlerde hava durumu soğuk ve kar yağışlı olacak. Dışarı çıkarken uygun giysiler giymeniz önemlidir. Araçlarınızın kar lastikleriyle donatıldığından emin olun. Hava koşullarına bağlı olarak trafik ve ulaşımda aksaklıklar yaşanabilir. Planlarınızı buna göre yapmalısınız.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Geceyi kiraladıkları teknede geçiren Bahar, ölü bulunduGeceyi kiraladıkları teknede geçiren Bahar, ölü bulundu
Trafik kavgasında iki kişiyi öldürdü! Kan donduran sözlerTrafik kavgasında iki kişiyi öldürdü! Kan donduran sözler

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Van
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Mesut Özarslan sözlerine CHP lideri Özel'den yanıt geldi

Mesut Özarslan sözlerine CHP lideri Özel'den yanıt geldi

Trafik kavgasında iki kişiyi öldürdü! Kan donduran sözler

Trafik kavgasında iki kişiyi öldürdü! Kan donduran sözler

CANLI | Beşiktaş - Corendon Alanyaspor maç anlatımı!

CANLI | Beşiktaş - Corendon Alanyaspor maç anlatımı!

Yatak odası itirafı: “Komşulara kulak tıkacı..."

Yatak odası itirafı: “Komşulara kulak tıkacı..."

'2+1 8 milyon TL'ye çıktı' O ilde arsaları işaret edip ev sahiplerine seslendi

'2+1 8 milyon TL'ye çıktı' O ilde arsaları işaret edip ev sahiplerine seslendi

Bakanlık harekete geçti! Tavuk ihracatı durdurulacak

Bakanlık harekete geçti! Tavuk ihracatı durdurulacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.