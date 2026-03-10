Van Hava Durumu! 10 Mart Salı Van hava durumu nasıl?

Van'da bugün, 10 Mart 2026 Salı günü, hava durumu soğuk ve açık olacak. Gündüz sıcaklıkları 0 ile 5 derece arasında değişecek. Hava genellikle açık kalacak. Gece sıcaklıkları ise -2 ile -10 derece arasında olacak. Hava az bulutlu olacak. Rüzgar kuzey yönünden esecek. Rüzgar hızı saatte 7 ile 20 kilometre arasında değişecek. Nem oranı %73 ile %86 arasında olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 11 Mart Çarşamba günü gündüz sıcaklıkları 0 ile 4 derece arasında kalacak. Gece sıcaklıkları -1 ile -7 derece arasında olacak. 12 Mart Perşembe günü gündüz sıcaklıkları 1 ile 5 derece arasında değişecek. Gece sıcaklıkları -1 ile -6 derece olacak. 13 Mart Cuma günü gündüz sıcaklıkları 2 ile 6 derece arasında olacak. Gece sıcaklıkları ise -1 ile -5 derece arasında kalacak.

Bu soğuk hava koşullarında dikkatli olmalısınız. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde kalın kıyafetler giyinmek önemlidir. Termal içlikler, kışlık mont, atkı, bere, eldiven ve termal çorap kullanmalısınız. Kat kat giyinmek, vücut ısınızı korur. Rüzgar etkisiyle hissedilen sıcaklık düşebilir. Bu nedenle rüzgâra karşı koruyucu önlemler almak faydalı olacaktır. Dışarıda uzun süre kalmanız gerektiğinde kapalı alanlara girerek ısınmalısınız. Bu, soğuk hava koşullarına hazırlanmanıza yardımcı olur. Sağlığınızı korumak için bu önlemleri almayı unutmayın.