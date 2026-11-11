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Van Hava Durumu! 11 Kasım Çarşamba Van hava durumu nasıl?

11 Kasım 2026 tarihinde Van’ın hava durumu serin ve bulutlu bir atmosfer sunacak. Sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişecek. Gün içinde hafif yağışlar bekleniyor. Bu nedenle, dışarıda vakit geçirenlerin yanlarında şemsiye bulundurmaları önemli. Önümüzdeki günlerde hava koşulları pek değişmeyecek; sıcaklık 18 ile 21 derece aralığında kalacak. Hava durumuna dikkat etmek, etkinlik planlarını esnek tutmak faydalı olacaktır.

Van Hava Durumu! 11 Kasım Çarşamba Van hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

11 Kasım 2026 tarihinde Van’daki hava durumu değişkenlik gösterecek. Bölgedeki iklim koşulları da bunu etkileyecek. Bugün Van’da hava oldukça serin. Yer yer bulutlu bir görünüm mevcut. Sıcaklık 19 ile 22 derece arasında. Bu, pek çok kişi için rahat bir hava sunuyor. Günün ilerleyen saatlerinde hafif yağışlar bekleniyor. Dışarıda olmak isteyenler için bazı aksaklıklar oluşabilir. Gündüz saatlerinde kısa süreli ortalama yağışlar beklenmektedir.

Van’ın hava durumu, şehrin coğrafi yapısı nedeniyle sürprizler yapabiliyor. Yerel hava durumu genellikle değişkenlik göstermekte. Bu hava koşulları, gün içinde çabuk değişebilir. Özellikle dışarıda vakit geçirenlerin yanlarında bir şemsiye bulundurmaları önerilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişmeyecek gibi görünüyor. Hava sıcaklıklarının 18 ile 21 derece arasında olacağı öngörülüyor. Şehir sakinlerinin yağışlara karşı hazırlıklı olmaları faydalı olacaktır. Dış mekan etkinlikleri düzenleyenlerin hava şartlarını takip etmesi önemlidir. Gerekirse programlarını esnek tutmaları önerilir.

Hava durumu nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara dikkat edilmelidir. Bu dönemde sıcak ve soğuk hava değişimlerine karşı vücudu korumak gerekir. Uygun giysiler tercih edilmelidir. Sabah ve akşam saatlerinde daha soğuk hissetmek mümkündür. Dışarıda daha fazla zaman geçirilecekse kalın giysiler önemli. Yağışa karşı koruyucu kıyafetler hazırlamak akıllıca olacaktır.

Van’ın 11 Kasım 2026 tarihindeki hava durumu serin ve hafif yağışlı bir atmosfer sunacak. Önümüzdeki günlerde benzer koşullarla karşılaşmak muhtemel. Hava koşullarını dikkate alarak planlar yapmak, zaman geçirdiğiniz anların keyfini artıracaktır.

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hava durumu Van
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