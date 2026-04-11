Van'da 11 Nisan 2026 Cumartesi günü hava durumu ılık ve parçalı bulutlu. Sıcaklık 10-13 derece arasında, nem oranı %54. 12 Nisan Pazar günü serinleyecek olan hava, 4-7 derece arası sıcaklık ve hafif kar yağışı öngörüyor. Takip eden günlerde de benzer koşullar devam edecek. Vatandaşların hava durumuna göre hazırlıklı olması, kat kat giyinmeleri ve araçların kış lastiklerinin kontrolü önem taşıyor.

Van Hava Durumu! 11 Nisan Cumartesi Van hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bugün, 11 Nisan 2026 Cumartesi. Van'da hava durumu sakin ve ılıman. Gün boyunca hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıklar 10 ile 13 derece arasında seyredecek. Nem oranı %54 civarında. Rüzgar hızı ise 13.7 km/saat olarak tahmin ediliyor. Bu durum, Van'daki havasının keyifli olacağına işaret ediyor.

Önümüzdeki günlerde, 12 Nisan Pazar günü. Hava biraz daha serinleyecek. Sıcaklıklar 4 ile 7 derece arasında değişecek. Bu tarihte hafif kar yağışı bekleniyor. 13 Nisan Pazartesi günü benzer hava durumu öngörülüyor. Sıcaklıklar 4 ile 6 derece arasında olacak. Hafif kar yağışı devam edecek. 14 Nisan Salı günü hava biraz daha ısınacak. Sıcaklıklar 6 ile 8 derece arasında seyredecek. Bu tarihte hava az bulutlu olacak.

Bu dönemde hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Sabah ve akşam saatlerinde serin havaya karşı hazırlıklı olmak önemli. Dışarı çıkarken kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Ani hava değişimlerine karşı vücudu korumaya yardımcı olur. Kar yağışı beklenen günlerde yolda seyahat edenlerin dikkatli olması gerekecek. Araçların kış lastiklerinin kontrol edilmesi ve gerekli önlemlerin alınması önemlidir. Hava koşullarına göre plan yaparken güncel hava durumu raporlarını takip etmek mühim. Gerektiğinde esnek olmak, olası olumsuzlukları önleyebilir.

