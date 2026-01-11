HABER

Van Hava Durumu! 11 Ocak Pazar Van hava durumu nasıl?

Van'da 11 Ocak 2026 Pazar günü hava durumu soğuk ve parçalı az bulutlu geçecek. Gündüz sıcaklığı 0 derece iken gece -7 dereceye düşmesi öngörülüyor. Önümüzdeki günlerde özellikle 12 Ocak'tan itibaren kar yağışlı hava koşulları görülecek. Soğuk havalarda dikkatli olunması, araçların kış lastikleri ile donatılması ve kalın giyinilmesi öneriliyor. Evde kalanlar ise ısınma sistemlerini kontrol etmeli.

Taner Şahin

Van'da 11 Ocak 2026 Pazar günü hava koşulları soğuk. Parçalı az bulutlu bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklığının 0 derece civarında olması tahmin ediliyor. Gece sıcaklığının ise -7 derece olacağı öngörülüyor. Van'daki hava durumu oldukça soğuk ve açık olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde soğuk. 12 Ocak Pazartesi günü gündüz sıcaklığının 3 derece civarında olması bekleniyor. Gece sıcaklığının -4 derece olması tahmin ediliyor. 13 Ocak Salı günü kar yağışlı hava koşulları öngörülüyor. Gündüz sıcaklığı 0 derece civarında, gece ise -3 derece olacağı düşünülüyor. 14 Ocak Çarşamba günü gündüz sıcaklığının -1 derece olması bekleniyor. Gece sıcaklığı -4 derece civarında olacak. Kar yağışının devam etmesi öngörülüyor.

Bu soğuk ve karlı hava koşullarında dikkatli olunmalı. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde yola çıkacakların önlem alması önemlidir. Yolculuk sırasında araçların kış lastikleriyle donatılması gerekmektedir. Sürüş hızı hava koşullarına uygun şekilde ayarlanmalıdır. Soğuk havalarda vücut ısısını korumak da önem taşıyor. Kalın ve kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Eldiven ve çoraplar kullanarak elleri ve ayakları sıcak tutmak gerekiyor. Evde kalanlar için ısınma sistemlerinin düzgün çalıştığından emin olunmalıdır. Pencere kenarlarından soğuk hava sızmaması için gerekli önlemler alınmalıdır.

Van'da 11 Ocak 2026 Pazar günü hava durumu soğuk ve açık olacak. Önümüzdeki günlerde hava koşullarının daha da soğuyarak kar yağışlı hale gelmesi bekleniyor. Hem dışarıda olanların hem de evde kalanların soğuk hava koşullarına karşı hazırlıklı olmaları önemlidir.

hava durumu Van
