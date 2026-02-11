HABER

Van Hava Durumu! 11 Şubat Çarşamba Van hava durumu nasıl?

Van'da 11 Şubat 2026 tarihi itibarıyla hava durumu soğuk ve bulutlu geçecek. Gündüz sıcaklık -3 ile -4 derece arasında seyrediyor. Akşam saatlerinde ise sıcaklık -7 dereceye düşebilir. Rüzgar hızı 4,2 km/saat olarak ölçülürken, hissedilen sıcaklık -6,5 derece olarak tahmin ediliyor. Gelecek günlerde de benzer soğuk hava koşulları devam edecek. Bu nedenle dışarı çıkarken kalın giyinmek ve dikkatli olmak önem taşıyor.

Van'da, 11 Şubat 2026 Çarşamba günü hava soğuk ve bulutlu olacak. Gündüz hava sıcaklığı -3 ile -4 derece civarında olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık -7 dereceye kadar düşebilir. Hissedilen sıcaklık rüzgar nedeniyle -6,5 dereceye inebilir. Nem oranı %94 seviyelerinde kalacak. Rüzgar hızı ise 4,2 km/saat olarak tahmin ediliyor. Bugün hava durumu oldukça soğuk ve kapalı geçecektir.

Gelecek günlerde de benzer hava koşulları bekleniyor. 12 Şubat Perşembe günü hava sıcaklığı -3 ile -4 derece arasında olacak. 13 Şubat Cuma günü ise sıcaklık -2 ile -3 derece arasında tahmin ediliyor. Hava durumu soğuk ve bulutlu kalacak. Yağış ihtimali %80 ile %90 arasında öngörülüyor.

Bu soğuk hava koşullarında dikkatli olmak önemlidir. Dışarı çıkarken kalın giyinin. Kat kat giyinmek, vücut ısısını koruyacaktır. Buzlanma ve don olaylarına karşı temkinli olunmalıdır. Özellikle yolda yürürken veya araç kullanırken kaygan zeminlere dikkat edilmelidir. Sıcak içecekler tüketmek vücut direncini artırır. Yeterli su alımına özen gösterilmelidir. Van'da hava durumu soğuk ve kapalı olacak. Sağlığınızı korumak için gerekli önlemleri almanız önemlidir.

