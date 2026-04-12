Van Hava Durumu! 12 Nisan Pazar Van hava durumu nasıl?

Van'da 12 Nisan 2026 Pazar günü hava durumu serin ve yağmurlu olacak. Günlük sıcaklıklar 3 ile 7 derece arasında değişecek. Dışarı çıkarken kalın giysiler ve su geçirmez ayakkabılar tercih edilmesi faydalı olacaktır.

13 Nisan Pazartesi günü hava sıcaklıkları 0 ile 6 derece arasında olacak. Hafif kar yağışlı bir hava bekleniyor. 14 Nisan Salı günü sıcaklıklar 1 ile 6 derece aralığında seyredecek. Az bulutlu bir hava öngörülüyor. 15 Nisan Çarşamba günü ise sıcaklıklar 3 ile 9 derece arasında olacak. Hafif yağmurlu bir hava bekleniyor.

Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşük olacak. Kat kat giyinmek önem taşıyor. Su geçirmez giysiler kullanmak da gereklidir. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken şemsiye veya yağmurluk bulundurmak ıslanmaktan korunmanıza yardımcı olacaktır.

Van'da hava durumu değişkenlik gösterecektir. Planlarınızı yaparken hava koşullarını dikkate almanız önemlidir. Gerekli önlemleri alarak konforlu ve sağlıklı bir gün geçirebilirsiniz.