Van Hava Durumu! 12 Ocak Pazartesi Van hava durumu nasıl?

Van'da 12 Ocak 2026 itibarıyla hava durumu açık ve soğuk geçecek. Gündüz sıcaklığı 1 dereceyken, gece -5 dereceye düşecek. Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar 3 ile 5 derece arasında değişecek ve kar yağışı öngörülüyor. Dışarıda vakit geçirenlerin kalın giyinmesi, soğuktan korunması ve dikkatli olması gerekiyor. Ayrıca, kar yağışı yolları kayganlaştırabilir, bu nedenle araç kullanırken hız limitlerine uymak önemlidir.

Van Hava Durumu! 12 Ocak Pazartesi Van hava durumu nasıl?
Taner Şahin

Bugün, 12 Ocak Pazartesi 2026, Van'da hava durumu genellikle açık ve soğuk olacak. Gündüz hava sıcaklığı 1 derece civarında. Gece ise sıcaklık -5 derece civarına düşecek. Van'daki hava durumu açık ve soğuk bir gün geçirileceğini gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 13 Ocak Salı günü, hava sıcaklığının 3 ile 5 derece arasında olması bekleniyor. Hafif kar yağışı da görülebilir. 14 Ocak Çarşamba günü, sıcaklık 0 ile 6 derece arasında değişecek. Bu gün kar yağışı yaşanması öngörülüyor. 15 Ocak Perşembe günü ise sıcaklık -4 ile -11 derece arasında olacak. Hafif kar yağışı bu gün için tahmin ediliyor.

Bu hava koşullarında açık hava etkinlikleri planlayanların dikkatli olması gerekiyor. Soğuk hava ve kar yağışı için kalın giyinmek önemlidir. Vücut ısısını korumak için kat kat giyinmek faydalıdır. Ayrıca, kar yağışı yolların kayganlaşmasına neden olabilir. Araç kullanırken hız limitlerine uymak önemlidir. Dikkatli sürmek, güvenliğiniz için gereklidir. Soğuk havalarda hipotermi riskine karşı uzun süre dışarıda kalmaktan kaçınmalısınız. Gerekirse kapalı alanlara sığınmak yararlı olacaktır.

Van'da önümüzdeki günlerde hava durumu tatlı bir değişkenlik gösterecek. Güncel hava tahminlerini takip etmek önemlidir. Planlarınızı buna göre yapmak, olumsuz hava koşullarından etkilenmemenizi sağlar.

