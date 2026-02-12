HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Van Hava Durumu! 12 Şubat Perşembe Van hava durumu nasıl?

Van'da hava durumu gün boyunca soğuk ve bulutlu geçiyor. Bugün gündüz sıcaklık 4 derece, akşam 3 dereceye düşecek. Hava yarın kar yağışı ile değişecek. 13 Şubat Cuma günü hava sıcaklıkları -1 dereceye kadar inebilir. 14 Şubat Cumartesi hafif kar yağışı bekleniyor. 15 Şubat Pazar ise parçalı bulutlu bir gün olacak. Van'da hava koşulları, ulaşımda aksaklıklara yol açabilir. Güncel hava tahminleri dikkatle izlenmelidir.

Van Hava Durumu! 12 Şubat Perşembe Van hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Bugün 12 Şubat 2026 Perşembe. Van'da hava durumu soğuk ve bulutlu. Gündüz hava sıcaklığı 4 derece. Akşam sıcaklığı 3 dereceye düşecek. Gece sıcaklıkları 1 dereceye kadar inebilir. Rüzgar sabah saatlerinde 6 km/s, gündüz 8 km/s, akşam 6 km/s ve gece 11 km/s olarak bekleniyor. Nem oranı sabah %85, gündüz %74, akşam %84 ve gece %83 olacak. Bu hava koşulları Van'daki durumu etkiliyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 13 Şubat Cuma gününde orta şiddetli kar yağışı bekleniyor. Gündüz hava sıcaklığı 3 derece civarında olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 4 dereceye çıkabilir. Gece sıcaklıkları -1 dereceye düşebilir. Rüzgar sabah 12 km/s, gündüz 22 km/s, akşam 16 km/s ve gece 16 km/s tahmin ediliyor. Nem oranı sabah %85, gündüz %74, akşam %84 ve gece %83 olacak. Bu hava koşulları, Van'da karla kaplı bir gün bekliyor.

14 Şubat Cumartesi günü, hafif kar yağışı bekleniyor. Gündüz hava sıcaklığı 8 derece civarında. Akşam saatlerinde sıcaklık 6 dereceye düşebilir. Gece sıcaklıkları -2 dereceye kadar inebilir. Rüzgar sabah 6 km/s, gündüz 8 km/s, akşam 6 km/s ve gece 11 km/s olarak tahmin ediliyor. Nem oranı sabah %85, gündüz %74, akşam %84 ve gece %83 olacak. Van'da 14 Şubat Cumartesi hafif kar yağışlı bir gün bekleniyor.

15 Şubat Pazar günü, parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 0 derece civarında. Akşam sıcaklığı 4 dereceye çıkabilir. Gece sıcaklıkları -4 dereceye düşebilir. Rüzgar sabah 12 km/s, gündüz 22 km/s, akşam 16 km/s ve gece 16 km/s tahmin ediliyor. Nem oranı sabah %85, gündüz %74, akşam %84 ve gece %83 olacak. Bu hava koşulları, Van'da parçalı bulutlu bir gün oluşturacak.

Dikkate alındığında, Van'da hava durumu değişkenlik gösterecek. 13 Şubat Cuma günü kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksaklık yaşanabilir. Seyahat planları yapılırken hava koşullarına dikkat edilmelidir. Soğuk hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Van'da hava durumu değişken olacak. Güncel hava tahminleri takip edilmelidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Jandarma polis kılığında altın gasbetti iddiası! Jandarma polis kılığında altın gasbetti iddiası!
81 ilde hava durumu alarmı! Sel, fırtına ve kar geliyor81 ilde hava durumu alarmı! Sel, fırtına ve kar geliyor

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Van
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
NATO'dan Rusya'ya sert mesaj: "Tepkimiz yıkıcı olur"

NATO'dan Rusya'ya sert mesaj: "Tepkimiz yıkıcı olur"

Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım’ın uyuşturucu testi sonucu belli oldu

Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım’ın uyuşturucu testi sonucu belli oldu

Murat Salar'dan flaş Lookman açıklaması! "Hakaret kabul ettik..."

Murat Salar'dan flaş Lookman açıklaması! "Hakaret kabul ettik..."

Poyraz Karayel'de rol almışlardı! Kanbolat Görkem Arslan ile son mesajlaşmasını paylaştı

Poyraz Karayel'de rol almışlardı! Kanbolat Görkem Arslan ile son mesajlaşmasını paylaştı

İş İnsanı Ahmet Ahlatcı'ya yurt dışı çıkış yasağı

İş İnsanı Ahmet Ahlatcı'ya yurt dışı çıkış yasağı

İslam Memiş’ten 5 haneli rakam uyarısı!

İslam Memiş’ten 5 haneli rakam uyarısı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.