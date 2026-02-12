Van Hava Durumu! 12 Şubat Perşembe Van hava durumu nasıl?

Bugün 12 Şubat 2026 Perşembe. Van'da hava durumu soğuk ve bulutlu. Gündüz hava sıcaklığı 4 derece. Akşam sıcaklığı 3 dereceye düşecek. Gece sıcaklıkları 1 dereceye kadar inebilir. Rüzgar sabah saatlerinde 6 km/s, gündüz 8 km/s, akşam 6 km/s ve gece 11 km/s olarak bekleniyor. Nem oranı sabah %85, gündüz %74, akşam %84 ve gece %83 olacak. Bu hava koşulları Van'daki durumu etkiliyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 13 Şubat Cuma gününde orta şiddetli kar yağışı bekleniyor. Gündüz hava sıcaklığı 3 derece civarında olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 4 dereceye çıkabilir. Gece sıcaklıkları -1 dereceye düşebilir. Rüzgar sabah 12 km/s, gündüz 22 km/s, akşam 16 km/s ve gece 16 km/s tahmin ediliyor. Nem oranı sabah %85, gündüz %74, akşam %84 ve gece %83 olacak. Bu hava koşulları, Van'da karla kaplı bir gün bekliyor.

14 Şubat Cumartesi günü, hafif kar yağışı bekleniyor. Gündüz hava sıcaklığı 8 derece civarında. Akşam saatlerinde sıcaklık 6 dereceye düşebilir. Gece sıcaklıkları -2 dereceye kadar inebilir. Rüzgar sabah 6 km/s, gündüz 8 km/s, akşam 6 km/s ve gece 11 km/s olarak tahmin ediliyor. Nem oranı sabah %85, gündüz %74, akşam %84 ve gece %83 olacak. Van'da 14 Şubat Cumartesi hafif kar yağışlı bir gün bekleniyor.

15 Şubat Pazar günü, parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 0 derece civarında. Akşam sıcaklığı 4 dereceye çıkabilir. Gece sıcaklıkları -4 dereceye düşebilir. Rüzgar sabah 12 km/s, gündüz 22 km/s, akşam 16 km/s ve gece 16 km/s tahmin ediliyor. Nem oranı sabah %85, gündüz %74, akşam %84 ve gece %83 olacak. Bu hava koşulları, Van'da parçalı bulutlu bir gün oluşturacak.

Dikkate alındığında, Van'da hava durumu değişkenlik gösterecek. 13 Şubat Cuma günü kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksaklık yaşanabilir. Seyahat planları yapılırken hava koşullarına dikkat edilmelidir. Soğuk hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Van'da hava durumu değişken olacak. Güncel hava tahminleri takip edilmelidir.