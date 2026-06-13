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Van Hava Durumu! 13 Haziran Cumartesi Van hava durumu nasıl?

Van'da 13 Haziran 2026 Cumartesi günü hava durumu oldukça güzel. Gün boyu hava sıcaklığı 20 ile 23 derece arasında değişiyor. Hissedilen sıcaklık 21 derece civarında. Nem oranı %30 seviyesindedir. Rüzgar kuzeydoğudan esiyor ve saatte 3 kilometre hızla ilerliyor. Önümüzdeki günlerde de hava durumu benzer şekilde devam edecek. Açık hava etkinlikleri ve doğa yürüyüşleri için ideal bir dönemdesiniz.

Van Hava Durumu! 13 Haziran Cumartesi Van hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Bugün, 13 Haziran 2026 Cumartesi, Van'da hava durumu keyifli. Gün boyunca hava sıcaklığı 20 - 23 derece arasında olacak. Hissedilen sıcaklık ise 21 derece civarında. Nem oranı %30 seviyesinde seyrediyor. Rüzgar kuzeydoğudan saatte yaklaşık 3 kilometre hızla esecek. Gün boyunca hava az bulutlu. Yağış beklenmiyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 14 Haziran Pazar günü hava sıcaklığı 15 - 22 derece arasında olacak. 15 Haziran Pazartesi günü ise sıcaklık 14 - 22 derece arasında seyredecek. Her iki gün için yağış ihtimali düşük. Hava genellikle açık kalacak.

Bu güzel havayı en iyi şekilde değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Ayrıca doğa yürüyüşleri yapabilirsiniz. Gün boyunca güneşli ve ılıman bir hava olacak. Hafif kıyafet tercih edebilirsiniz. Bol su içerek vücudunuzu nemli tutmanız faydalı. Rüzgar hafif olacağı için açık alanlarda rahatça vakit geçirebilirsiniz. Güneş ışınlarının etkisini azaltmak için şapka ya da güneş gözlüğü kullanmalısınız.

Sonuç olarak, Van'da 13 Haziran Cumartesi günü hava durumu güzel. Önümüzdeki günlerde benzer koşullar devam edecek. Bu fırsatı değerlendirip açık hava etkinlikleri yapabilirsiniz. Doğanın tadını çıkarabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Van
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