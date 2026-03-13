Van Hava Durumu! 13 Mart Cuma Van hava durumu nasıl?

Bugün, 13 Mart 2026 Cuma günü, Van'da hava durumu soğuk ve güneşli. Sıcaklıklar gün boyunca -1 ile -13 derece arasında değişecek. Rüzgar hızı 11 km/s civarında olacak. Nem oranı ise %78 seviyelerinde seyredecek. Gün doğumu saat 06:21. Gün batımı ise 18:11 olarak bekleniyor.

Van'da sabah ve akşam saatlerinde hava oldukça soğuk olacak. Gün içerisinde sıcaklık aralığı -1 ile -13 derece arasında değişecek. Rüzgar hızının 11 km/s civarında olması bekleniyor. Nem oranı %78 düzeyinde kalacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu da soğuk geçecek. 14 Mart Cumartesi günü sıcaklık -2 ile -13 derece arasında olacak. 15 Mart Pazar günü 0 ile -11 derece arasında olması öngörülüyor. 16 Mart Pazartesi günü ise sıcaklıklar 1 ile -8 derece arasında değişecek. Bu tarihlerde hava genellikle karlı olacak.

Soğuk hava koşullarında kalın ve kat kat giyinmek önemlidir. Termal içlikler ve kışlık montlar kullanmak gereklidir. Rüzgarlı saatlerde rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edilmelidir. Dışarı çıkarken atkı, bere ve eldiven gibi aksesuarlar kullanılmalıdır.

Sürücüler dikkatli olmalıdır. Yol koşullarının kötüleşebileceği unutulmamalıdır. Araçlar kış lastikleriyle donatılmalı, sürüş hızı düşürülmelidir. Ayrıca, buzlanma riskine karşı tedbir alınmalıdır. Yolculuk öncesi hava durumu raporları kontrol edilmelidir.