Van Hava Durumu! 13 Ocak Salı Van hava durumu nasıl?

Bugün, 13 Ocak 2026 Salı günü, Van'da hava durumu soğuk ve karlı. Gündüz sıcaklık 1 ile 4 derece arasında olacak. Hava koşulları karlı olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 1 ile 3 derece arasında seyredecek. Gece sıcaklık ise -2 ile -6 derece arasında düşecek. Hava karlı kalmaya devam edecek. Rüzgar sabah saatlerinde 16 km/saat hızla esecek. Gündüz rüzgar hızı 15 km/saat olacak. Akşam ve gece saatlerinde rüzgar hızı 9 km/saat olarak tahmin ediliyor. Nem oranı sabah %73, gündüz %67 olacak. Akşam saatlerinde nem oranı %82, gece %84 seviyesine çıkacak.

Van'da bugünkü hava durumu dikkat çekiyor. Dışarı çıkarken kalın kıyafetler giymek önemli. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde buzlanma riski bulunuyor. Ayrıca, sürücüler yol koşullarını göz önünde bulundurmalı. Araçların kış lastikleriyle donatılması gerekiyor. Yola çıkmadan hava durumunu kontrol etmek faydalı olacaktır.

Hava durumu önümüzdeki günlerde de soğuk kalacak. 14 Ocak Çarşamba günü, gündüz sıcaklıkları -1 ile -2 derece arasında olacak. Gece sıcaklıkları ise -4 ile -5 derece arasında seyredecek. Hava durumu karlı kalmaya devam edecek. 15 Ocak Perşembe günü, gündüz sıcaklıkları -2 ile -4 derece olacak. Gece sıcaklıkları -11 ile -12 derece arasında değişecek. 16 Ocak Cuma günü, gündüz sıcaklıkları yine -2 ile -4 derece arasında olacak. Gece sıcaklık ise -9 ile -13 derece arasında düşecek. Bu günlerde de hava durumu karlı olacak.

Buzlanma ve don olaylarına dikkat etmek önemli. Sürücüler yol koşullarını dikkate almalı. Araç lastiklerinin kış lastikleriyle değiştirilmesi gerekiyor. Yola çıkmadan hava durumu kontrol edilmeli. Kalın kıyafetler giyerek soğuktan korunmak faydalı olacaktır.