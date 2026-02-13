HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Van Hava Durumu! 13 Şubat Cuma Van hava durumu nasıl?

Van'da 13 Şubat Cuma günü soğuk ve bulutlu hava koşulları etkili olacak. Gündüz sıcaklık 3 ile 8 derece arasında değişirken, hissedilen sıcaklık 0 ile 5 derece civarında kalacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 2 ile 6 derece arasında düşecek. Karla karışık yağmur bekleniyor. 14 ve 15 Şubat tarihlerinde de hafif kar yağışları görülecek. Yerel halk ve ziyaretçilerin, havanın getirdiği olumsuz koşullara karşı hazırlıklı olması gerekiyor.

Van Hava Durumu! 13 Şubat Cuma Van hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 13 Şubat 2026 Cuma günü, Van’da hava durumu soğuk ve bulutlu olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 3 ile 8 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklık ise 0 ile 5 derece civarında olacak. Akşam saatlerinde sıcaklıklar 2 ile 6 derece arasında seyredecek. Hissedilen sıcaklık 2 ile 5 derece arasında değişecek. Gece saatlerinde hava sıcaklığı 5 ile 6 derece arasında olacak. Karla karışık yağmurlu hava koşulları bekleniyor. Rüzgar, güneydoğudan 7 ile 18 km/saat hızla esecek. Nem oranı %66 ile %77 arasında değişecek.

14 Şubat Cumartesi günü, Van’da hava sıcaklıklarının 0 ile 6 derece arasında değişeceği tahmin ediliyor. Hafif kar yağışlı hava koşulları etkili olacak. 15 Şubat Pazar günü, hava sıcaklıklarının -3 ile 6 derece arasında olacağı öngörülüyor. Hafif sağanak kar yağışlı hava koşulları görülecek. 16 Şubat Pazartesi günü ise hava sıcaklıklarının -5 ile 2 derece arasında değişmesi bekleniyor. Hafif kar yağışlı hava koşulları devam edecek.

Bu soğuk ve yağışlı hava koşullarında, Van’da yaşayanların ve ziyaretçilerin dikkatli olmaları önemlidir. Dışarı çıkarken kalın ve su geçirmeyen giysiler tercih edilmelidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde buzlanma riski bulunmaktadır. Yolda dikkatli olunması gerekmektedir. Araçların kış lastikleriyle donatılması önemlidir. Sürüş esnasında hız limitlerine uyulması güvenliği artıracaktır. Evlerde ısınma sistemlerinin düzenli olarak kontrol edilmesi faydalı olacaktır. Su borularının donma riskine karşı korunması da gerekmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türkiye'de 61 milyon risk altında! Son raporlar endişeyi katladıTürkiye'de 61 milyon risk altında! Son raporlar endişeyi katladı
Remziye Horuz'un ölüm nedeni pastadaki yumurta! 3 kişi için hapis talebiRemziye Horuz'un ölüm nedeni pastadaki yumurta! 3 kişi için hapis talebi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Van
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump'tan İran'a açık tehdit: "Çok zor olacak"

Trump'tan İran'a açık tehdit: "Çok zor olacak"

Trafikte bunları yapanlar yandı! TBMM'de kabul edildi

Trafikte bunları yapanlar yandı! TBMM'de kabul edildi

Milli Takımımızın Uluslar Ligi'ndeki grubu belli oldu! Dev takımlar...

Milli Takımımızın Uluslar Ligi'ndeki grubu belli oldu! Dev takımlar...

Hasan Can Kaya'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu

Hasan Can Kaya'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu

"Bir tur daha aşağı inebilir" İslam Memiş önümüzdeki haftayı işaret etti

"Bir tur daha aşağı inebilir" İslam Memiş önümüzdeki haftayı işaret etti

İşçi olarak başladı fabrikatör oldu!

İşçi olarak başladı fabrikatör oldu!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.