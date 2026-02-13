Van Hava Durumu! 13 Şubat Cuma Van hava durumu nasıl?

Bugün, 13 Şubat 2026 Cuma günü, Van’da hava durumu soğuk ve bulutlu olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 3 ile 8 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklık ise 0 ile 5 derece civarında olacak. Akşam saatlerinde sıcaklıklar 2 ile 6 derece arasında seyredecek. Hissedilen sıcaklık 2 ile 5 derece arasında değişecek. Gece saatlerinde hava sıcaklığı 5 ile 6 derece arasında olacak. Karla karışık yağmurlu hava koşulları bekleniyor. Rüzgar, güneydoğudan 7 ile 18 km/saat hızla esecek. Nem oranı %66 ile %77 arasında değişecek.

14 Şubat Cumartesi günü, Van’da hava sıcaklıklarının 0 ile 6 derece arasında değişeceği tahmin ediliyor. Hafif kar yağışlı hava koşulları etkili olacak. 15 Şubat Pazar günü, hava sıcaklıklarının -3 ile 6 derece arasında olacağı öngörülüyor. Hafif sağanak kar yağışlı hava koşulları görülecek. 16 Şubat Pazartesi günü ise hava sıcaklıklarının -5 ile 2 derece arasında değişmesi bekleniyor. Hafif kar yağışlı hava koşulları devam edecek.

Bu soğuk ve yağışlı hava koşullarında, Van’da yaşayanların ve ziyaretçilerin dikkatli olmaları önemlidir. Dışarı çıkarken kalın ve su geçirmeyen giysiler tercih edilmelidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde buzlanma riski bulunmaktadır. Yolda dikkatli olunması gerekmektedir. Araçların kış lastikleriyle donatılması önemlidir. Sürüş esnasında hız limitlerine uyulması güvenliği artıracaktır. Evlerde ısınma sistemlerinin düzenli olarak kontrol edilmesi faydalı olacaktır. Su borularının donma riskine karşı korunması da gerekmektedir.