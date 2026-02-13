HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Namnam çayında su seviyesi yükseldi, yol çöktü

Muğla genelinde gece saatlerinden itibaren etkisini artıran şiddetli sağanak yağış Ula'da etkili oldu. Yağış sonrasında debisi yükselen Namnam Çayı etrafından geçen karayolunda çökme meydana geldi.

Namnam çayında su seviyesi yükseldi, yol çöktü

Meteorolojik verilere göre, bölgede metrekareye 84,3 mm gibi yüksek bir oranda yağış düştü. Yoğun yağışın ardından Köyceğiz sınırları içerisinde yer alan Namnam Çayı'nın debisi ve su seviyesi kritik eşiği aştı. Çayın taşma riskine karşı çevredeki yerleşim yerleri ve tarım arazilerinde vatandaşlar teyakkuza geçirildi. Ula Kavakçalı Mahallesi'ne ulaşımı sağlayan yolda çökme meydana geldi. Jandarma ekipleri bölgeye gelerek yolu trafiğe kapattı.

Yetkililer, can ve mal kaybının yaşanmaması adına sürücüleri dere yataklarından uzak durmaları ve acil durumlar dışında alternatif güzergahları tercih etmeleri konusunda uyardı. Yağışların bölgede etkisini sürdüreceği tahmin edilirken, belediye ve AFAD ekiplerinin hasar tespit ve müdahale çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
O cihazı modemin yanından hemen kaldırın!O cihazı modemin yanından hemen kaldırın!
"Yasak aşk" dilekçesi Meclis'te: Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu'ya eşinden 20 milyonluk dava!"Yasak aşk" dilekçesi Meclis'te: Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu'ya eşinden 20 milyonluk dava!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Muğla
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump'tan İran'a açık tehdit: "Çok zor olacak"

Trump'tan İran'a açık tehdit: "Çok zor olacak"

Trafikte bunları yapanlar yandı! TBMM'de kabul edildi

Trafikte bunları yapanlar yandı! TBMM'de kabul edildi

Milli Takımımızın Uluslar Ligi'ndeki grubu belli oldu! Dev takımlar...

Milli Takımımızın Uluslar Ligi'ndeki grubu belli oldu! Dev takımlar...

Hasan Can Kaya'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu

Hasan Can Kaya'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu

"Bir tur daha aşağı inebilir" İslam Memiş önümüzdeki haftayı işaret etti

"Bir tur daha aşağı inebilir" İslam Memiş önümüzdeki haftayı işaret etti

İşçi olarak başladı fabrikatör oldu!

İşçi olarak başladı fabrikatör oldu!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.