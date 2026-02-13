Namnam çayında su seviyesi yükseldi, yol çöktü

Meteorolojik verilere göre, bölgede metrekareye 84,3 mm gibi yüksek bir oranda yağış düştü. Yoğun yağışın ardından Köyceğiz sınırları içerisinde yer alan Namnam Çayı'nın debisi ve su seviyesi kritik eşiği aştı. Çayın taşma riskine karşı çevredeki yerleşim yerleri ve tarım arazilerinde vatandaşlar teyakkuza geçirildi. Ula Kavakçalı Mahallesi'ne ulaşımı sağlayan yolda çökme meydana geldi. Jandarma ekipleri bölgeye gelerek yolu trafiğe kapattı.

Yetkililer, can ve mal kaybının yaşanmaması adına sürücüleri dere yataklarından uzak durmaları ve acil durumlar dışında alternatif güzergahları tercih etmeleri konusunda uyardı. Yağışların bölgede etkisini sürdüreceği tahmin edilirken, belediye ve AFAD ekiplerinin hasar tespit ve müdahale çalışmaları devam ediyor.

