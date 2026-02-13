HABER

Bilecik’teki 2 ayrı operasyonda 550 paket kaçak sigara ele geçirildi

Bilecik’te gerçekleştirilen 2 ayrı operasyonda 550 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Bilecik’in Bozüyük ilçesinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında 2 ayrı operasyon gerçekleştirildi. Edinilen bilgilere göre, yapılan çalışmalarda toplam gümrük kaçağı olan 550 paket sigara ele geçirildi. Ele geçirilen yasa dışı ürünlerin piyasaya sürülmesi engellenirken, olaylarla bağlantılı olduğu tespit edilen 3 şüpheli şahıs yakalandı.
Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA

