Bilecik’teki 2 ayrı operasyonda 550 paket kaçak sigara ele geçirildi

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Bilecik’in Bozüyük ilçesinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında 2 ayrı operasyon gerçekleştirildi. Edinilen bilgilere göre, yapılan çalışmalarda toplam gümrük kaçağı olan 550 paket sigara ele geçirildi. Ele geçirilen yasa dışı ürünlerin piyasaya sürülmesi engellenirken, olaylarla bağlantılı olduğu tespit edilen 3 şüpheli şahıs yakalandı.
Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
