Van Hava Durumu! 14 Aralık Pazar Van hava durumu nasıl?

14 Aralık 2025'te Van'da hava durumu oldukça soğuk. Gündüz sıcaklıklar 2 ile 5 derece arasında değişirken, akşam saatlerinde sıfırın altına iniyor. Hissedilen sıcaklık -3 ile -5 derece arasında. Nem oranı %67 ve rüzgar hızı 13 km/saat. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları devam edecek. Bu soğuk günlerde kalın giyinmek, donma riskine karşı önlem almak önem taşıyor. Ayrıca buzlanma nedeniyle yolda dikkatli olunması gerektiği vurgulanıyor.

Bugün, 14 Aralık 2025 Pazar günü, Van'da hava durumu soğuk. Kararlı bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıklar 2 ile 5 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklıklar ise daha da düşük olacak. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık sıfırın altına iniyor. Sıcaklıklar -3 ile -5 derece arasında seyredecek. Nem oranı %67 civarında. Rüzgar hızı 13 km/saat olarak tahmin ediliyor. Bu koşullar, Van'da soğuk hava durumunu gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde soğuk kalacak. Pazartesi günü sıcaklıklar 1 ile 3 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklıklar sıfırın altında olacak. Salı günü sıcaklıklar 0 ile 1 derece arasında seyredecek. Hafif kar yağışı bekleniyor. Çarşamba günü hava soğuk kalmaya devam edecek. Sıcaklıklar -1 ile 2 derece arasında olacak. Dolayısıyla, Van'da hava durumu soğuk ve kararlı olacak.

Soğuk hava koşullarında, sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların sıfırın altına inmesi önemli bir durum. Donma riski artmaktadır. Dışarı çıkarken kalın giyinmek önemlidir. Kat kat giyinmek, baş ve elleri korumak gereklidir. Buzlanma nedeniyle yolda kayma riski artabilir. Araç kullanırken dikkatli olunmalı ve yavaş sürülmelidir. Evlerde su borularının donmaması için önlemler alınmalıdır. Pencerelerin hava sızdırmazlığı kontrol edilmelidir. Bu şekilde, Van'da soğuk hava koşullarına karşı hazırlıklı olunabilir. Olumsuz etkilerden korunmak mümkündür.

