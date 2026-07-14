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Van Hava Durumu! 14 Temmuz Salı Van hava durumu nasıl?

Van'da, 14 Temmuz 2026 tarihinde hava açık ve güneşli olacak. Sıcaklıklar gün boyunca 16 ile 31 derece arasında değişecek. Rüzgar hızı saatte yaklaşık 3,89 kilometre olarak tahmin ediliyor. 15 Temmuz'da sıcaklık 19 ile 28 derece aralığında seyredecek. 16 Temmuz'da açık hava ve 20 ile 29 derece, 17 Temmuz'da ise 16 ile 29 derece öngörülüyor. Sıcak havada dikkatli olmak ve bol sıvı tüketmek önemlidir.

Van Hava Durumu! 14 Temmuz Salı Van hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Bugün, 14 Temmuz 2026 Salı günü, Van'da hava açık ve güneşli olacak. Gün boyunca sıcaklık 16 ile 31 derece arasında değişecek. Rüzgarın saatte yaklaşık 3,89 kilometre hızla eseceği tahmin ediliyor. Nem oranı %22 civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 15 Temmuz Çarşamba günü hava açık kalacak. Sıcaklıklar ise 19 ile 28 derece arasında seyredecek. 16 Temmuz Perşembe günü açık hava olacak. Sıcaklık 20 ile 29 derece arasında olacak. 17 Temmuz Cuma günü de hava açık. Sıcaklıklar 16 ile 29 derece arasında değişecek.

Bu sıcak hava koşullarında dikkatli olunması önemlidir. Özellikle öğle saatlerinde güneşin yoğun olduğu zamanlarda dışarıda uzun süre kalmaktan kaçınmak gerekir. Bol sıvı tüketmek faydalı olacaktır. Ayrıca, güneşten korunmak için uygun kıyafetler giymek önerilir. Şapka takmak da önemlidir. Bu önlemler, sıcak havanın olumsuz etkilerinden korunmanıza yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Van
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