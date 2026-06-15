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Van Hava Durumu! 15 Haziran Pazartesi Van hava durumu nasıl?

Van'da hava durumu genel olarak sıcak ve bulutlu seyrediyor. Gündüz sıcaklık 20 derece civarında, akşam saatlerinde ise 18 dereceye düşmesi bekleniyor. Önümüzdeki günlerde güneşli havalar yaşanacak. Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri sıcaklık 24 ile 26 derece arasında olacak. Rüzgar hafif esecek ve nem oranı %50 civarında kalacak. Hava koşullarına uygun giyim tercihi yapmak önemli.

Van Hava Durumu! 15 Haziran Pazartesi Van hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Van'da bugünkü hava durumu genellikle sıcak ve bulutlu. Gündüz saatlerinde sıcaklık 20 derece civarında. Hafif yağışlar bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 18 dereceye düşecek. Hava daha az bulutlu olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 13 dereceye gerileyecek. Hava açık olacak. Rüzgar kuzeybatıdan batıya doğru esecek. Hızı 10 ile 18 kilometre/saat arasında değişecek. Nem oranı ise %46 ile %76 arasında dalgalanacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. Salı günü çoğunlukla güneşli geçecek. Çarşamba ve Perşembe günleri güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 24 ile 26 derece arasında değişecek. Gece saatlerinde sıcaklık 14 ile 15 derece civarında olacak. Rüzgar hafif esmeye devam edecek. Nem oranı %50 civarında kalacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemli. Gündüz saatlerinde hafif yağışlara karşı hazırlıklı olmak faydalı. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalı. Rüzgarın yönüne göre hareket edilmesi gerekiyor. Nem oranının yüksek olduğu günlerde terlemeyi önlemek için hafif ve nefes alabilir kıyafetler tercih edilmeli.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Van
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