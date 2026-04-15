Van Hava Durumu! 15 Nisan Çarşamba Van hava durumu nasıl?

Bugün, 15 Nisan 2026 Çarşamba günü Van'da hava soğuk. Karla karışık yağmur bekleniyor. Gündüz sıcaklık 1 ila 9 derece arasında olacak. Sabah saatlerinde sıcaklık 8 derece civarında. Yağmurlu bir hava söz konusu. Gündüz sıcaklık 12 dereceye çıkacak. Buna rağmen yağmur devam edecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 7 dereceye düşecek. Yağmur etkisini sürdürecek. Gece saatlerinde sıcaklık 5 derece civarında. Hafif yağış bekleniyor.

Rüzgar güneyden saatte 15 kilometre hızla esecek. Nem oranı sabah %78, gündüz %47, akşam %71 olacak. Gece ise %83 civarında bekleniyor. Önümüzdeki günlerde Van'da hava durumu değişecek. 16 Nisan Perşembe günü hava az bulutlu. Sıcaklık 0 ile 10 derece arasında seyredecek. 17 Nisan Cuma günü sıcaklık 2 ile 12 derece arasında olacak. Hava parçalı bulutlu olacak. 18 Nisan Cumartesi günü sıcaklık 6 ile 12 derece arasında. Yağış ihtimali bulunuyor.

Bu soğuk ve yağmurlu hava koşullarında dışarı çıkarken kalın giyinmek önemli. Islanmamak için uygun kıyafetler seçilmelidir. Araç kullanırken dikkatli olunmalıdır. Yağışlı havalarda yollar kaygan olabilir. Hız limitlerine uymak güvenliğiniz için önemlidir.