Van Hava Durumu! 15 Şubat Pazar Van hava durumu nasıl?

15 Şubat 2026 tarihinde Van'da hava durumu soğuk ve karla karışık yağmurlu geçecek. Günlük sıcaklık 0 ile 4 derece arasında değişimleri gösterecek. Sabah 4 derece, öğle 7 derece, akşam 2 derece ve gece sıcaklığı -2 dereceye düşecek. Rüzgar, sabah güneydoğudan eserek hız kazanacak. Van'da yaşayanların, kalın ve su geçirmez giysiler tercih etmesi, kayma riskine karşı dikkatli olması önem arz ediyor. Ulaşımda olabilecek aksaklıklar için güncel hava raporları takip edilmelidir.

Simay Özmen

15 Şubat 2026 Pazar günü, Van'da hava durumu soğuk ve karla karışık yağmurlu olacak. Gün boyunca sıcaklık 0 ile 4 derece arasında değişmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 4 derece civarında olacak. Parçalı bulutlu bir hava tahmin ediliyor. Hissedilen sıcaklık ise 3 derece olacak. Öğle saatlerinde sıcaklık 7 dereceye yükselecek. Az bulutlu bir hava hakim olacak. Hissedilen sıcaklık 5 derece olarak gerçekleşecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 2 dereceye inecek. Hava az bulutlu olacak. Hissedilen sıcaklık -2 derece olarak öngörülüyor. Gece saatlerinde sıcaklık -2 dereceye kadar düşecek. Az bulutlu bir hava sürecek. Hissedilen sıcaklık -6 derece olacak.

Rüzgarın sabah saatlerinde güneydoğudan saatte 6 kilometre esmesi bekleniyor. Öğle saatlerinde kuzeybatıdan saatte 7 kilometre rüzgar esecek. Akşam saatlerinde doğudan saatte 7 kilometre rüzgar estiği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde ise doğudan saatte 8 kilometre hızla esmesi bekleniyor. Nem oranı gün boyunca %78 civarında olacak. Basınç değerleri sabah saatlerinde 825 hPa olarak ölçülecek. Öğle saatlerinde basınç 828 hPa’ya yükselecek. Akşam saatlerinde ise 827 hPa olacak. Gece saatlerinde basınç 826 hPa olarak kaydedilecektir.

Önümüzdeki haftalarda hava durumu yine soğuk ve karla karışık yağmurlu olacak. 16 Şubat Pazartesi günü sıcaklık -2 ile 4 derece arasında değişecek. 17 Şubat Salı günü sıcaklıklar -1 ile 5 derece arasında bekleniyor. 18 Şubat Çarşamba günü sıcaklıklar 2 ile 9 derece arasında olacak. 19 Şubat Perşembe gününde sıcaklıklar 0 ile 4 derece arasında tahmin ediliyor. 20 Şubat Cuma günü sıcaklıklar -0 ile 4 derece arasında seyredecek.

Bu hava koşullarında Van'da yaşayanların dikkatli olması önemlidir. Dışarı çıkarken kalın giysiler tercih edilmelidir. Su geçirmez giysiler de giyilmelidir. Ayakkabılar suya dayanıklı olmalıdır. Yolda yürürken kayma riskine dikkat edilmelidir. Araç kullanmadan önce lastiklerin kontrol edilmesi önemlidir. Hava koşullarına bağlı ulaşımda aksaklıklar olabilir. Seyahat planları yapılırken güncel hava durumu raporları takip edilmelidir. Bu önlemler, güvenliğinizi sağlamaya yardımcı olacaktır.

hava durumu Van
