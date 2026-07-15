HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Van Hava Durumu! 15 Temmuz Çarşamba Van hava durumu nasıl?

Van'da 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü hava durumu güneşli ve keyifli. Gündüz sıcaklık 27-28 derece, gece ise 16-17 derece civarında seyredecek. Nem oranı %24-33 aralığında. Rüzgar hızı 9-18 kilometre arasında değişiyor. Önümüzdeki günlerde benzer hava durumu devam edecek. Açık hava etkinlikleri için ideal koşullar sunuluyor. Koruyucu önlemler ile aşırı sıcaklardan korunmak önem taşır. Güneş ışınlarının etkisini azaltmak için dikkatli olun.

Van Hava Durumu! 15 Temmuz Çarşamba Van hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Bugün 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü Van'da hava durumu keyifli. Gün boyunca hava açık ve güneşli. Sıcaklık gündüz saatlerinde 27-28 derece arasında. Gece ise sıcaklık 16-17 derece civarında olacak. Nem oranı %24-33 aralığında. Bu durum havanın kuru olduğunu gösteriyor. Rüzgar hızı saatte 9-18 kilometre arasında değişecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 16 Temmuz Perşembe günü hava sıcaklıklarının 28-29 derece olması bekleniyor. 17 Temmuz Cuma günü ise sıcaklık 29-30 derece civarında olacak. Bu dönemde yağış beklenmiyor. Açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunuyor.

Bu sıcak günlerde, özellikle öğle saatlerinde hava sıcaklıkları artabilir. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatler 10:00 ile 16:00 arasıdır. Dışarıda vakit geçirirken koruyucu önlemler almak önemli. Şapka takmak ve güneş kremi kullanmak önerilir. Bol su içmek de faydalıdır.

Ayrıca açık hava etkinlikleri planlarken, hava sıcaklıklarını göz önünde bulundurmalısınız. Uygun kıyafetler seçmek önemlidir. Aşırı sıcaklardan kaçınmak sağlığınız için faydalıdır.

Van'da bugün ve önümüzdeki günlerde hava durumu güzel ve açık olacak. Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Yağış beklenmediği için açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdesiniz. Güneşin etkisini azaltmak için gerekli önlemleri almayı ihmal etmeyin.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Suriye’den Türkiye’ye getirmişler! 500 gramı 5 milyon dolarSuriye’den Türkiye’ye getirmişler! 500 gramı 5 milyon dolar
Muğla’da korkunç olay! Sevgilisini döverek öldürdüMuğla’da korkunç olay! Sevgilisini döverek öldürdü

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Van
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Haluk Levent'in eski şoföründen 'kumarhane jetonu' iddiası

Haluk Levent'in eski şoföründen 'kumarhane jetonu' iddiası

Kırıkkale'de vahşet! Babasını parçalara ayırıp tuvalete gömdü

Kırıkkale'de vahşet! Babasını parçalara ayırıp tuvalete gömdü

Fransa'yı devirdiler! İspanya Dünya Kupası finalinde

Fransa'yı devirdiler! İspanya Dünya Kupası finalinde

Haluk Levent X'in gündeminde: Fatih Portakal'dan dikkat çeken sözler

Haluk Levent X'in gündeminde: Fatih Portakal'dan dikkat çeken sözler

En düşük emekli maaşı belli oldu

En düşük emekli maaşı belli oldu

6 banka katıldı: 100 bin TL'lik rekor promosyona imza atıldı

6 banka katıldı: 100 bin TL'lik rekor promosyona imza atıldı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.