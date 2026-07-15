Van Hava Durumu! 15 Temmuz Çarşamba Van hava durumu nasıl?

Bugün 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü Van'da hava durumu keyifli. Gün boyunca hava açık ve güneşli. Sıcaklık gündüz saatlerinde 27-28 derece arasında. Gece ise sıcaklık 16-17 derece civarında olacak. Nem oranı %24-33 aralığında. Bu durum havanın kuru olduğunu gösteriyor. Rüzgar hızı saatte 9-18 kilometre arasında değişecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 16 Temmuz Perşembe günü hava sıcaklıklarının 28-29 derece olması bekleniyor. 17 Temmuz Cuma günü ise sıcaklık 29-30 derece civarında olacak. Bu dönemde yağış beklenmiyor. Açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunuyor.

Bu sıcak günlerde, özellikle öğle saatlerinde hava sıcaklıkları artabilir. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatler 10:00 ile 16:00 arasıdır. Dışarıda vakit geçirirken koruyucu önlemler almak önemli. Şapka takmak ve güneş kremi kullanmak önerilir. Bol su içmek de faydalıdır.

Ayrıca açık hava etkinlikleri planlarken, hava sıcaklıklarını göz önünde bulundurmalısınız. Uygun kıyafetler seçmek önemlidir. Aşırı sıcaklardan kaçınmak sağlığınız için faydalıdır.

Van'da bugün ve önümüzdeki günlerde hava durumu güzel ve açık olacak. Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Yağış beklenmediği için açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdesiniz. Güneşin etkisini azaltmak için gerekli önlemleri almayı ihmal etmeyin.