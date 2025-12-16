HABER

Van Hava Durumu! 16 Aralık Salı Van hava durumu nasıl?

16 Aralık 2025 tarihinde Van'da hava durumu soğuk ve bulutlu olacak. Gündüz sıcaklık 0 ile 2 derece arasında seyrederken, hissedilen sıcaklık 3 ile 5 derece arasında değişecek. 17 Aralık'tan itibaren sıcaklıklar 2 ile 4 dereceye yükselecek. Ancak bu dönemde rüzgar hızı artabilir ve nem oranı yüksek kalacak. Dışarıda kalın giysilerle korunmak ve buzlanma koşullarında dikkatli olmak önemli.

Devrim Karadağ

16 Aralık 2025 Salı günü, Van'da hava durumu soğuk olacak. Gökyüzü bulutlu görünecek. Gündüz sıcaklık 0 ile 2 derece arasında olacak. Hissedilen sıcaklık ise 3 ile 5 derece arasında değişecek. Gece ise sıcaklık 1 ile 2 derece arasında seyredecek. Gece saatlerinde hissedilen sıcaklık 3 ile 5 derece olacak. Rüzgar sabah 5 km/saat hızında esecek. Gündüz rüzgar hızı 9 km/saat olacak. Akşam rüzgar 13 km/saat hızına ulaşacak. Gece saatlerinde rüzgar 16 km/saat olacak. Rüzgarın yönü sabah ve gündüz kuzeyden esecek. Akşam ve gece saatlerinde rüzgar doğudan esecek. Nem oranı sabah %82 olacak. Gündüz nem %71'e düşecek. Akşam nem oranı %75 ve gece %75 seviyesinde kalacak. Basınç sabah 814 hPa olacak. Gündüz basınç 815 hPa olarak ölçülecek. Akşam basınç 813 hPa'ya düşecek. Gece basınç tekrar 815 hPa olacak.

Gelecek günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 17 Aralık 2025 Çarşamba günü sıcaklık 2 ile 4 derece arasında olacak. Hissedilen sıcaklık 4 ile 6 derece arasında değişecek. 18 Aralık 2025 Perşembe günü sıcaklık 1 ile 5 derece arasında olacak. Hissedilen sıcaklık 5 ile 7 derece seviyesine ulaşacak. 19 Aralık 2025 Cuma günü sıcaklıklar 2 ile 5 derece arasında seyredecek. Hissedilen sıcaklık ise 5 ile 7 derece arasında kalacak.

Soğuk ve bulutlu hava koşullarında dikkatli olunması gerekiyor. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık daha da düşecektir. Dışarı çıkarken kalın giysiler tercih edilmeli. Kat kat giyinmek vücut ısısını korumaya yardımcı olur. Rüzgarın hızının artabileceği unutulmamalıdır. Bu yüzden rüzgar geçirmeyen giysiler giyilmesi önerilir. Nem oranı yüksek olduğu için soğuk daha fazla hissedilecektir. Nemden korunmak için su geçirmeyen ayakkabılar faydalı olur. Su geçirmeyen dış giyim ürünleri de tercih edilebilir. Sabah ve akşam saatlerinde buzlanma ve don olaylarına dikkat edilmelidir. Yolda kayma riski bulunuyor. Araç kullanırken hız limitlerine uyulmalıdır. Güvenli mesafe korunmalıdır.

