Van Hava Durumu! 16 Haziran Salı Van hava durumu nasıl?

Bugün, 16 Haziran 2026 Salı günü, Van'da hava durumu genellikle güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 24 derece civarında. Gece ise sıcaklığın 14 derece civarında olması bekleniyor. Nem oranının %54 civarında olması öngörülüyor. Rüzgar hızı 3 km/saat civarında olacak. Rüzgar güneydoğudan esecek. Bu koşullar, Van'daki hava durumunun keyifli ve rahatlatıcı olacağını gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 17 Haziran Çarşamba gününde hava sıcaklığı 25 derece civarına yükselecek. 18 Haziran Perşembe günü ise sıcaklık 26 derece civarında olacak. Bu sıcaklıklar, yaz mevsimine uygun seviyelerde. Rüzgar hızları ve nem oranları da benzer seviyelerde kalacak.

Bu güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Günün en sıcak saatlerinde aşırı güneşe maruz kalmamak önemlidir. Şapka takmak ve güneş koruyucu kullanmak faydalı olacaktır. Bol su içerek susuz kalmayı önleyebilirsiniz. Rüzgarın hızı düşük olduğu için açık hava etkinliklerinde rahatsız edici bir durum beklenmiyor.

Sonuç olarak Van'da 16 Haziran 2026 Salı günü ve önümüzdeki günlerde hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. Bu güzel havayı açık hava etkinlikleriyle değerlendirebilirsiniz. Ancak güneşten korunmaya özen göstermek gerekiyor.