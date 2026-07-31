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Zabıtaydı, tıp fakültesinden mezun olup Şemdinli’ye doktor olarak atandı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde zabıta memuru olarak çalışan Şemsettin Demir (27), Dicle Üniversitesi’nde tıp eğitimini tamamlayarak Şemdinli Devlet Hastanesi’ne doktor olarak atandı. 6 yıllık süreçte zabıtalıkta gece vardiyasında çalışıp, üniversiteye devam eden Demir, Kızıltepe Belediye Başkanı Zeyni İpek’in verdiği beyaz doktor önlüğünü giyerek belediye binasından çıktı.

Zabıtaydı, tıp fakültesinden mezun olup Şemdinli’ye doktor olarak atandı

Kızıltepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bünyesinde 2017 yılında ataması yapılarak memur olarak çalışan Şemsettin Demir, bir yandan da kazandığı Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde eğitim gördü.

Zabıtaydı, tıp fakültesinden mezun olup Şemdinli’ye doktor olarak atandı 1

ZABITAYKEN TIP FAKÜLTESİNİ BİTİRDİ DOKTOR OLARAK ATANDI

6 yıllık tıp eğitiminin ardından girdiği KPSS’den yüksek puan alan Demir, Hakkari’nin Şemdinli ilçesine doktor olarak atandı. Demir için Kızıltepe Belediye Başkanlığında veda ve tebrik töreni düzenlendi. Törene Kızıltepe Belediye Başkanı Zeyni İpek, Kızıltepe Belediye Başkan Vekili Nevzat Kılıç, belediye başkan yardımcıları, beraberindeki meclis üyeleri, ilgili birim müdürleri, Zabıta Müdürlüğü personeli ve belediye çalışanları katıldı. Zabıta üniformasıyla girdiği belediye binasından beyaz doktor önlüğüyle çıkan Demir, Kızıltepe Belediyesinde görev yaptığı süre boyunca hem çalışıp hem de eğitimine devam ettiğini belirterek, bu süreçte kendisine destek veren Kızıltepe Belediye Başkanı Zeyni İpek'e, belediye yöneticilerine, Zabıta Müdürlüğü personeline ve tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

Zabıtaydı, tıp fakültesinden mezun olup Şemdinli’ye doktor olarak atandı 2

‘ARTIK SAĞLIK ALANINDA ELİMİZDEN GELENİ YAPMAYA ÇALIŞACAĞIZ’

Demir, belediyedeki çalışma arkadaşlarının kendisine her zaman destek olduğunu ve bu desteğin doktor olma hayalini gerçekleştirmesinde büyük katkı sağladığını ifade etti. Demir, “2017’de KPSS ile Kızıltepe Belediyesi'ne zabıta memuru olarak atandım. KPSS'de ise 97,71 puan aldım. Ardından Dicle Tıp Fakültesi'ni kazandım. Bu 6 yıllık süreçte zabıtalıkta gece vardiyasında çalıştım. Amirlerime, kurum amirlerime, başkanıma bana verdikleri desteklerden dolayı hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şu an Hakkari Şemdinli'ye atandım. Hakkari Şemdinli Devlet Hastanesi’ne gelecek hafta inşallah orada işe başlayacağım. Artık sağlık alanında elimizden geleni yapmaya çalışacağız” dedi.

Zabıtaydı, tıp fakültesinden mezun olup Şemdinli’ye doktor olarak atandı 3

‘BAŞARISI BİZLERİ GURURLANDIRDI’

Yıllarca taşıdığı zabıta yeleğini çıkaran Demir’e, Kızıltepe Belediye Başkanı Zeyni İpek doktor önlüğünü giydirerek boynuna stetoskopunu taktı. Belediye Başkanı Zeyni İpek, Şemsettin Demir'in azim ve başarısının herkese örnek olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Şemsettin kardeşimizin hem çalışıp hem de eğitimini başarıyla tamamlayarak doktor olarak atanması bizleri son derece mutlu etmiş ve gururlandırmıştır. Bu başarı, azim ve kararlılığın en güzel örneklerinden biridir. Kendisini yürekten tebrik ediyor, yeni görev yeri olan Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde üstün başarılar diliyorum. Yolunun ve bahtının açık olmasını temenni ediyorum.”

31 Temmuz 2026
31 Temmuz 2026

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Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Doktor Zabıta Hakkari Mardin
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